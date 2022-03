Suspenden vacunación y brindan apoyo a adultos mayores en el IMOS

Tijuana, BC.- Uno de los inmuebles habituales para las jornadas de vacunación como es el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), no fue activado por la Secretaría de Salud del Estado para la aplicación del refuerzo este lunes.

En su lugar, colaboradores del Gobierno Federal utilizaron las instalaciones del inmueble para brindar apoyo económico a las personas de la tercera edad, por lo que cientos de personas se dieron cita en el lugar, pues fueron notificados que sería el último día.

“Me hablaron por teléfono para que viniera porque dijeron que sólo hoy se iba a poder”, explicó Aureliano Zúñiga Almaraz, quien acudió junto a su esposa para recibir el apoyo, donde ya llevaba treinta minutos esperando a ser atendido.

Ubicación alejada de la ciudad

El ciudadano indicó que la ubicación del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), se encontraba lejana a su domicilio, pues tuvo que trasladarse desde la colonia Anexa 20 de noviembre.

“Desde el viernes me hablaron por teléfono, no se cuanto nos vaya a tocar pero me pidieron mi identificación como mínimo”, platicó María Azucena Flores Lozano, beneficiaria del programa y quien asistió por su tercer apoyo dentro del programa.

Con relación a las jornadas de vacunación, Daisy Cruz, coordinadora de servidores de la nación, indicó que se dispuso del edificio a favor de brindar el apoyo al adulto mayor y descartó que la suspensión de la jornada de vacunación en IMOS tenga relación con las actividades de la Oficina del Bienestar.