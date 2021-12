Un derrame cerebral impide a Sigifredo trabajar a sus 67 años

Tijuana BC.- Un derrame cerebral que sufrió hace más de cuatro años es lo que impide al señor Sigifredo Jacobo Aceves llevar una ‘vida normal’, no puede trabajar y en época invernal su situación se complica un poco más.

Es uno de los habitantes de la Colonia Nueva Esperanza, donde la mayoría de las casas son de cartón, una de sus mayores preocupaciones estos días es reparar su techo y su piso de tierra.

“Está canijo”, describe sobre lo que se avecina. “Ya comienza a pegar el frío, apenas empieza, en enero se pone peor”, comparte.

La razón de su desempleo

Hay fechas que no olvida, una de ellas el día que cambió su dinámica de vida. “Un 8 de octubre de 2017, me pasó, ya no puedo trabajar”, dice.

La mitad de su cuerpo está paralizado y le impide continuar con sus labores, a lo largo de sus 67 años, se ganó el sustento en granjas y en fábricas.

‘Don Sigi’ es muy querido en su comunidad, casi todos los días se le puede apreciar sentado en una silla frente a su casa en la calle Cañón del Padre. Ese momento, además de ser el espacio del día donde toma un poco de sol, se ha convertido en una forma fácil de encontrarlo para las personas que lo ayudan.

“Me traen, me ven sentado, me dan diez, quince pesos. Me dan ‘alguito’, a veces despensa, lo que se pueda”, comparte.

Sentido de supervivencia

Esa es la única manera en la que obtiene un poco de ingresos, mismos que trata de dividir entre comida e idear alguna forma de protegerse de las bajas temperaturas.

‘Don Sigi’ será uno de los beneficiados del Cobertón Navideño 2021. Y los lectores de FRONTERA se pueden sumar para apoyarlo.

Como cada año GRUPO HEALY realiza esta campaña en favor de las personas que más lo necesitan y que en su mayoría vive en condiciones muy precarias en las colonias de la periferia de la ciudad.

Las cobijas y cobertores nuevos o en buen estado, serán recibidos en las oficinas de esta casa editorial ubicada en Vía Rápida Poniente #13483 de la Colonia Anexa 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre, para comenzar a hacer el entrego en enero de 2022.

Si no se puede acudir personalmente a hacer el donativo, se puede comunicar al número 6229900 y FRONTERA pasará por la donación para el Cobertón Navideño.

¿Quiere Ayudarlo?

Si usted desea apoyar a don Sigifredo con algo directamente lo puede hacer llamándole al 664 494 89 26