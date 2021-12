Cobertón Navideño: Entre 9 comparten dos cobijas para mitigar el frío

HERMOSILLO, Sonora.- Una familia de nueve integrantes de la colonia Ampliación el Ranchito, entre ellas cuatro menores y una recién nacida, se arropan con pocas cobijas durante las noches frías de la temporada.

Viven en dos pequeños cuartos de ladrillo con techo de lámina. Trinidad Juárez Anduaga, la abuela de los pequeños, comenta cómo pasan los días en los que hace frío.

No nos está yendo bien con el frío, las niñas están agripadas, tenemos cuatro camas y casi no nos cubrimos porque no tenemos muchas cobijas, vamos a ver si conseguimos”, menciona.