Revientan sesión para votar desaparición de fideicomisos

En donde los sombrerazos, jaloneos y gritos no faltaron, fue en San Lázaro, pues los diputados de oposición decidieron aplicar la clásica toma de Tribuna, por lo que la votación de los artículos de la reforma para eliminar los 109 fideicomisos federales no se pudo llevar a cabo.



Kiko y Brenda no llegaron

El exgobernador Kiko Vega y su esposa Brenda Ruacho, no llegaron a declarar a su cita con la Fiscalía por las acusaciones de corrupción en su contra. El gobernador Jaime Bonilla reveló que hace 5 días ambos fueron citados pero ni siquiera sus abogados llegaron. Para ti, ¿alcanzará el largo brazo de la justicia al exgober?



"Vacuna contra influenza no provoca la enfermedad": López-Gatell

La vacuna de la influenza no provoca la enfermedad, es imposible, destacó Hugo López-Gatell, ya que algunos piensan que puede provocar que adquieran la propia enfermedad y no se vacunan por este motivo.