Denuncia BC a exfuncionarios estatales por daño de 12 MMDP

La denuncia penal incluye a los ex titulares de Hacienda, Energía y del Agua, entre otros que podría alcanzar al Ejecutivo Fiscal de la pasada administración de Baja California.

Cespt concluye reparaciones de mantenimiento del acueducto Florido-Aguaje

Al momento se abrieron las válvulas totalmente para hacer el llenado de los tanques y se prevé que el sábado esté recuperado el suministro en su totalidad en los hogares de Tijuana y Rosarito.

Hoy No Circula: Tijuanenses están en desacuerdo con el programa

El programa Hoy No Circula no traería soluciones al tráfico de Tijuana, pues solo sería algo que prolongaría el problema a futuro si no se controlan los autos chocolate, afirmaron ciudadanos.