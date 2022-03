Hoy No Circula: Tijuanenses están en desacuerdo con el programa 

Tijuana, BC.- El programa Hoy No Circula no traería soluciones al tráfico de Tijuana, pues solo sería algo que prolongaría el problema a futuro si no se controlan los autos chocolate, afirmaron ciudadanos.

“Eso sería sólo un parche que sólo alargaría el problema en vez de solucionarlo” apuntó Karina Ríos, trabajadora de oficina en Zona Río y usuaria de transporte público, quien cargó contra la iniciativa.

La opinión de los ciudadanos no es a favor de la iniciativa, pues señalaron que la problemática de los autos chocolate en el municipio aún debe controlarse primero para pensar en la implementación del programa Hoy No Circula.

Foto: Carlos Hernández

Hoy no circula solo beneficiaría al gobierno

“No controlan los carros chocolate y piensan implementar eso, solo saldría beneficiado el gobierno, o los policías que se la van a pasar queriendo poner multas”, expresó Nazhareli Rico, conductora habitual en la ciudad.

Con relación a la activación del programa en la Ciudad de México, opinó que en Tijuana no se tiene la infraestructura vial ni habitacional para implementar el programa en la ciudad, pues consideró que se tienen que hacer estudios exhaustivos.

“En la Ciudad de México se implementa porque ya no hay donde construir, entonces no hay donde guardar carros, aquí cada vez hacen más chicas las de Infonavit y por casita son dos a tres carros”, sentenció.