En menos de un mes, regreso a clases presenciales: Gobernadora

Alrededor de 100 escuelas aún se encuentran en condiciones no favorables para el regreso a clases, informaron autoridades.

Caen dos hombres con billetes falsos en Tijuana

La detención se realizó en la zona del Río.

Semáforo verde: Transportistas de Tijuana temen que usuarios bajen la guardia

Los choferes cree que posiblemente los pasajeros ya no acaten las normas de salud al confiarse que no exista el coronavirus y no querer colocarse el cubrebocas al ingresar al vehículo.