Transporte público en Ensenada atraviesa crisis económica  

Ensenada, BC.- Antes de la pandemia empresas del transporte en Ensenada renovaron parte de su parque vehicular a través de créditos, sin embargo, durante dos años no pudieron pagarlos y tuvieron que reestructurarlos, que, aunado a la disminución del pasaje, tiene al sector en una crisis económica, reveló el presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (Utime), Arturo Gutiérrez Guerra.

“Estamos en una posición muy crítica económicamente, no tenemos las condiciones ideales de operación del transporte masivo, están las vialidades en mal estado, están las competencias y un papel muy importante lo está jugando la inflación”, expresó.

Gutiérrez Guerra recordó que antes de la pandemia por Covid-19 habían renovado gran parte del parque vehicular, sin embargo, con el tiempo los créditos se volvieron impagables.

“Duramos dos años en situación de impago de esos créditos, se tuvieron que reestructurar, no hubo otra salida, no pudimos continuar pagándolos tal y como se habían contratado, esto genera un costo financiero más alto, con pandemia caímos a trabajar a un 50% de las unidades y del servicio, ahorita que ya se ha superado un poco nada más volvimos a operar al 60% cuando mucho”, señaló.

Más unidades de transporte

El líder de los transportistas dijo que la empresa de transporte Rojo y Blanco sacó 40 créditos, mientras que la empresa Amarillo y Blanco sacó 30 créditos, que abarcaban alrededor de 85 unidades, todas superiores al millón de pesos.

“Con todos los costos de operación más los costos de financiamiento que son altos, estamos en una auténtica crisis, ya se lo hicimos saber a la gobernadora y le hemos estado solicitando una cita urgente para que conozca de viva voz la situación, no nos la ha agendado, pero es grave porque está en peligro la economía de las familias del transporte y la operación del transporte masivo”, expresó.

El empresario dijo que la renovación de unidades tenía como objetivo generar ahorros en el consumo de combustible.

“Esa fue la razón de adquirir esas unidades, pero se vino a complicar todo y la situación está muy crítica y estamos en números rojos, actualmente el boleto normal cuesta 13 pesos, con descuento vale 6.50 y somos el único municipio del estado que da la gratuidad a las personas con discapacidad”, indicó.

Análisis de aumento de tarifas

Consideró que la autoridad debería analizar un posible incremento a las tarifas y no únicamente enfocarse en la inspección y vigilancia.

“El Instituto de Movilidad debería de enfocarse no nada más en la supervisión y vigilancia, porque también es su obligación darle sustentabilidad al transporte masivo, esa parte no la está realizando, y los efectos de inflación no son culpa del transportista, es culpa de la economía global y la economía del país, esos son los aspectos que el Instituto debe valorar y analizar para tomar cartas en el asunto, no solo es buscar opciones de ahorro”, opinó.

Daños en las unidades

Por otra parte, mencionó que un elemento muy importante del costo de operación es el mantenimiento de las unidades, que se han visto afectadas por las condiciones de las calles de las colonias de Ensenada.

“Con un buen mantenimiento una unidad te puede durar varios años, pero las condiciones de las vialidades influyen directamente sobre esa vida útil, que a veces se reduce al 50% menos por los daños que sufren las vialidades al no estar en buenas condiciones, además de las reparaciones en partes como motores, transmisiones, suspensiones, eso eleva enormemente el costo de operación”, apuntó.