Trabajar con muertos, ella es una embalsamadora de cadáveres

Tijuana, B.C.- Muerto, oloroso, con la piel casi deshecha, Karolina lo manipula a su conveniencia, de un lado a otro lo prepara, se trata de una mujer haciendo "tanatopraxia".

Embalsamar, reconstruir y maquillar cadáveres, quienes hacen esto son llamados "tanatopraxistas", ellos se encargan de preparar cuerpos sin vida para darles el último adiós. Este es uno de los trabajos al que muchos le huyen, hablar de esta profesión no suele ser tema común de conversación; en Tijuana, Baja California, Karolina Chávez Ruiz, fue la primera mujer en desempeñar este trabajo en la ciudad y hoy cuenta su experiencia conviviendo a diario con la muerte mientras prepara un cadáver en avanzado estado de putrefacción para su funeral.

Mi nombre es Karolina Chávez Ruiz, tengo 40 años, tengo 4 hijos y siempre supe que quería hacer esto, desde los 14 años. Ya tengo alrededor de 20 años haciendo esto, comencé a los 19 años, duré dos años en entrenamiento, y luego ya empecé a trabajar en este ramo", se presentó segura. Karolina, una mujer de estatura media, complexión delgada y cabello corto teñido de rubio.

"Desde chica yo ya había mirado como a los artistas los dejaban bien perfectos, y yo pensaba que era un trabajo curada e interesante, y complicado, a esa edad no sabía realmente de lo que se trataba, yo solo pensaba que era el arreglo estético el que se les hacía a las personas y no, pues ya cuando me involucré me di cuenta que no nada más era eso. es saber del cuerpo humano, de todos los órganos por dentro y eso me llamó más la atención", recordó entusiasmada.

Todo comienza dentro de un cuarto frío, con paredes color blanco y con un olor penetrante, que se puede olfatear desde fuera, aun con puertas cerradas.

"Aquí está la sala de preparación de cadáveres, nosotros le llamamos anfiteatro porque es una sala de espera, pero de cadáveres”, señaló Karolina.

Para comenzar a trabajar ella tiene una especie de ritual.

¿Cómo te preparas para trabajar?

"Yo siempre inicio con música, creo que sin ,música no vivimos, es mi ritual, llegó y checo el anfiteatro para empezar, porque me gusta trabajar en un lugar limpio".

¿Usas ropa especial o un traje?

"Un embalsamador siempre tiene que tener ropa que no sea la que te vayas a llevar a la casa o con la que llegues, no es desechable pero se tiene que lavar por separado, yo no soy de ir al gimnasio, pero pienso que un trabajador que hace esto tiene que estar preparado físicamente porque tu espalda se puede dañar si no te preparas antes, yo trato de hacer ejercicios para la espalda, no subir de peso, porque eso me afecta porque tenemos que cargar cuerpos de muchos kilos".

“Por lo general deberías tener un traje, cubrebocas, pero tu lo decides, a mi no me molesta trabajar así”, afirmó.

¿Estudiaste una carrera diferente a lo que haces ahora?

"Nosotros somos tanaproxistas, la carrera es técnico embalsamador, esa carrera no existe en Baja California, sólo la desarrollamos de herencia en herencia, tu padre te enseña, luego tu a tus hijos y así, pero yo no vengo de una familia que lo haga, soy la primera, así que a mi me enseñaron unos amigos viejitos que lo hacían. Ellos fueron mis maestros. Ya después estudié maquillaje para mejorar mi trabajo, y después la reconstrucción”, explicó.

En Baja California no hay escuela que te certifique como un tanatopraxista, por lo que Karo también funge como maestra de quienes desean aprender este oficio.

¿Enseñas a otros así como te enseñaron a ti?

"Yo ahora hago lo mismo y me siento feliz de poder ayudar a otros en su sueño, me proyecto en ellos, me veo como cuando yo inicie, y los veo con sus anhelos, sueños y ganas, dedican tiempo para venir, sus descansos y yo les agradezco su compañía, me gusta mucho porque son varios los que vienen y me hacen sentir honrada cuando los veo avanzar"

Con casi 20 años dedicándose a la tanatopraxia, dice que es imposible recordar cuántos cuerpos ha embalsamado, maquillado o reconstruido.

¿Tienes contabilizados los cadáveres que has tratado desde que iniciaste hasta ahora?

"Yo creo que no podría contestar, ya casi 20 años haciendo esto es incontable, hay días que hago 12 cuerpos, 9, 7, 5 siempre varían, nunca hay un horario formal, nunca una cifra constante. Todos los días trabajo, me gusta mucho mi trabajo, lo amo, tengo esa pasión por los cuentos y siempre me pongo en el lugar de las personas, pienso en como me gustaria que me trataran si fuera un familiar mio".

Para preparar un cadáver se utilizan diferentes químicos, y la cantidad depende de varios factores, como de los kilos de la persona, el estado de cuerpo, el clima, si será sepultado o cremado, sí será trasladado lejos, etc. para encontrar el procedimiento adecuado según sea el caso.

¿Cómo se prepara un cadáver?

"Se utiliza una máquina inyectora, se le hace una incisión en la yugular al cadáver para que de ahí expulse la sangre, una vez comienza la inyección del cuerpo, este hace un giro y comienza la extracción".

“Hacemos limpieza del cuerpo para evitar los malos olores, todos requieren de un cuidado y manejo distinto, ni un cuerpo es igual a otro, ni porque hayan muerto de maneras similares, no puedo decir que hay una sola técnica, vas aprendiendo todos los días formas distintas”

“Ahorita es un cuerpo ya con semanas de haber fallecido, el olor es más fuerte y la impresión, porque el cuerpo se descompone muy rápido”, aseguró.

¿Hay interés en tus hijos por seguir tus pasos en esta profesión?

"Tengo cuatro y a mis hijos no es como que les encante este lugar, se les hace interesante el trabajo, las cosas que les platico, las historias que he pasado, por ejemplo ha habido personas famosas a las que he tratado y ellos se emocionan".

¿Cuando iniciaste ya había mujeres en este ramo?

"Yo era la única mujer cuando inicie en Tijuana, no conocía a otras, la mayoría son hombres, pero eso no me detuvo, al contrario yo quería hacerlo y si lo hacía iba a ser muy buena, eso me lo propuse y creo que lo he logrado. Y mis hijos bien orgullosos de su mamá, me presumían, y yo trato de siempre ser reservada, que no se enteren los vecinos de lo que hago, porque la gente siempre me mira feo, ni me quieren saludar porque se imaginan cosas por el tabú", apuntó.

En este lugar tal y como en un consultorio médico cuentan con un recipiente color rojo donde se deshacen de los materiales toxicológicos, como sábanas, agujas, jeringas, etc.

¿Has tenido alguna experiencia paranormal mientras trabajas?

"Casi siempre en mi trabajo eran horarios de la noche y en una de esas cuando yo me encontraba limpiando, en una de esas no sé cómo sentí un presentimiento, como que algo me decía que volteara y en las franjas secas se miraban pies descalzos de un niños, pies pequeños", recordó de una manera calmada y sin miedo.

"Cuando me gradué, nos explicaron que la muerte siempre se va a representar como algo inocente, como un niño, como una niña y así es su forma de aparecer y yo entendí que aquí andaba la muerte", señaló.

"El año pasado me sucedieron cosas extrañas, como por ejemplo tenía un lugar donde ponía mis pinzas, estaba trabajando y de repente se caía una sin razón, y entonces yo les decía que se pusieran en paz, porque me estaban tirando mis cosas a cada rato", contó, de nuevo con risas.

¿Utilizas maquillaje especial para los cadáveres?

"El material que utilizamos para maquillar a los cuerpos puede ser el más común, no el más corriente, puede ser cualquiera que nosotros utilicemos, solo en casos especiales utilizamos ceras para la reconstrucción, algunos maquillajes que quizás por el daño de la piel tengamos que cambiar, pero depende de cada funeraria el material. se maquillan a hombres y mujeres igual porque la persona ya está muerta, el color ya no lo tiene, cambia, cuando ya tu lo inyectas y prepara, pierde más el color, tiende a palidecer, entonces lo que se trata es de darle un tono para que no se vea así"

¿Haces todo tipo de maquillaje?

"Me ha tocado hacer todo tipo de maquillaje, por ejemplo uno así como de salón, algo marcado, pestañas, la ceja, sombras, pelo lacio, enchinado, puedo manipular todo, algunas veces el cabello lo traen súper enredado, por ejemplo las personas que duran mucho acostadas o en hospitales, llegan con el cabello ya muy enredador y les tenemos que poner enjuague, o hasta suavitel, ese nos ayuda a que el pelo esté suavecito, aunque hay casos en los que no se puede porque es demasiado y tenemos que cortar para poder más o menos cortar".

¿Qué dirías que es lo mejor de ser una tanatopraxista?

"Cuando me he llevado los agradecimientos de esas familias que no esperaban que su familiar se pudiera velar con ataúd abierto y ver sus caras de emoción, cuando ellos no esperaban que fuera a quedar así y no digo que quedo igual que en vida, pero trato de esforzarme, esmerarme, no diré que soy la mejor en esto, pero el ver el agradecimiento de la gente, lo satisfecha es lo mejor para mi"

A pesar del amor y pasión que siente por su trabajo, reconoce que la vida de su profesión suele ser solitaria.

¿Cómo definiría la vida de un tanatopraxista?

"La vida de un embalsamador es muy solitaria, siempre tienes que trabajar en un lugar encerrado, por lo regular está el ayudante y el embalsamador, no hay personas entrando y saliendo. Es difícil también con las relaciones de pareja, no cualquiera entiende lo que haces, eso nos lleva a muchos comenzar casados o con pareja y terminar solos", mencionó cabizbaja y confesó que fue su caso, pues ahora es madre soltera.

Carolina envía un mensaje a los lectores:

"Los invito a que no tengan ese tabú y ese miedo, es una profesión muy linda, y un servicio a toda la comunidad".

Tardó aproximadamente hora y media en preparar el cuerpo, se detenía para contestar y seguía con su trabajo, pero cuando apenas concluía la limpieza del anfiteatro, trajeron otro cuerpo.

“Así es la vida, pero nos gusta, si no me gustara no estaría aquí. No somos raros, somos humanos ayudando a otros”, finalizó.

