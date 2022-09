“Legado No Borders” impactará 10 mil personas

Tijuana, B.C.- Más de 10 mil personas serán beneficiadas con el proyecto “No Borders” que se realizará este mes, mismo que incluye el esperado Juego de Leyendas, a celebrarse en la duela del Auditorio Zonkeys.

En este proyecto, Tijuana Zonkeys estará haciendo alianza con Legado Innvictus para la rehabilitación de la cancha ubicada en Infonavit del Río, misma que beneficiará de forma directa a 3 mil personas, dado que ahí viven 630 familias.

Esto se dio a conocer en rueda de prensa, misma que estuvo encabezada por Ingeniero Rafael Carrillo, Presidente de Club Deportivo Tijuana Zonkeys; Andrea Jáuregui, Directora General de Club Deportivo Tijuana Zonkeys; Ricardo Torres, representante de Legado Innvictus; María de Jesús Barraza, Representante de Infonavit Río; así como los jugadores James Penny y Luis Ramírez, ambos estará participando en el encuentro Juego de Leyendas.

Me da gusto estar en una rueda de prensa donde se transmiten buenas noticias, como es esta rehabilitación de la cancha y la segunda es el Juego de Estrellas. La verdad, es una excusa perfecta para hacer lazos de amistad en ambas fronteras”, comentó Rafael Carrillo, Presidente de Club Deportivo Tijuana Zonkeys.

Por su parte, Ricardo Torres, representante de Legado Innvictus, manifestó “Quiero agradecer a Zonkeys. Legado, más allá del tema de rehabilitación, es conectar a la gente, tratar de que las personas puedan conocer de nuestra cultura a través del basquetbol y que gente, alrededor del mundo, pueda ver este homenaje que hacemos a nuestra cultura, comunidades indígenas, por esto es el tema de no fronteras, no ‘borders’, es decir, no hay fronteras físicas ni mentales esto lo van a ver reflejado en el diseño de la cancha”.

Legado Innvicuts ha replicado este tipo de proyectos en varias partes del mundo, como: Los Ángeles, París y Japón, por mencionar algunos. En el caso de Tijuana, el proyecto arranca el 13 de septiembre y concluirá el 24 del mes en curso.

El proyecto

“Estamos muy contentos de ser parte de este gran proyecto que trasciende a nivel internacional. Estamos seguros que los niños la van a aprovechar de gran manera, pero, lo más bonito, es que habla del tema de fronteras, que estamos viviendo día a día y que la cancha queda a nada de la línea y la idea es romper fronteras”, comentó Andrea Jáuregui.

Entre las actividades que tendrá la rehabilitación de la cancha se encuentra el 17 de septiembre, que es “Día del Voluntario”, donde personas de la comunidad podrán poner su granito de arena.

“Quiero agradecer a todas las personas que están interviniendo en este gran proyecto y que nos vamos a ver beneficiados la comunidad de infonavit Rio. Estoy agradecida desde el fondo de mi corazón y les digo porque: hace tres años inicié el proyecto: embellecer la comunidad, esto me va ayudar. Lo más importante es construir una niñez con valores. En verdad les digo, esto va a beneficiar a más de 10 mil personas”, reveló María de Jesús Barraza, Representante de Infonavit Río.

Juego de Leyendas

Una parte importante del evento será el Juego de Leyendas, entre Tijuana Zonkeys y Vence Ball, de Los Ángeles, a celebrarse el 24 de septiembre próximo, a partir de las 19:30 horas en el Auditorio Zonkeys, mismo que busca hacer un homenaje a los jugadores que han dado grandes momentos no sólo a Tijuana Zonkeys, sino a los aficionados de la región.

“Tuve la fortuna de jugar en Zonkeys por 11 años, yo inicié con el equipo en el 2011. Estoy contento de que nos hayan tomado en cuenta para este Juego de Leyendas. Se que los boletos están volando”, comentó Luis “Chupa” Ramírez.

“Estoy realmente contento, dado que vivo en Baja California desde hace mucho años, por eso, estoy agradecido por la oportunidad de jugar en este partido”, indicó James Penny.

Las leyendas que estarán participando en el partido son: James Penny, Víctor Ávila, Josué Abundez, César Martin del Campo, Sergio Sánchez, Gerardo Lira, Romualdo Rodríguez, Marcus Morrison, Mychal Ammons, Luis Ramirez, Trayvon Lathan, Darío Ramírez, Arim Solares, José Eduardo Schobert y el coach Ángel González.