Toros llevan al máximo Serie del Rey

Los Toros de Tijuana están que no creen en imposibles y han llevado la Serie del Rey a un séptimo juego ante los Leones de Yucatán luego de estar abajo 3-0.

Se impusieron 10-3 con seis carreras impulsadas por Efrén Navarro para igualar la serie en un juego que tuvo tintes épicos ante un repleto Estadio Chevron donde se vivió uno de los mejores ambientes de los últimos años.

En la cuarta entrada los bureles estaban abajo 2-0 pero como bien dice uno de los lemas que han adoptado sus aficionados, el “Nunca nos rendimos”, Navarro impulsó dos con un sencillo.

En el siguiente turno al bat, Luis Alfonso “Cochito” Cruz necesitó solo ver un pitcheo para mandar la bola hasta ‘Torolandia’ y remolcar tres carreras para poner la pizarra 5-2.

En la quinta, el “Toro” Navarro limpió las bases con un doblete, la diferencia ya era 8-3. En la séptima, Leandro Castro se trajo una rayita más y Navarro impulsó con elevado de sacrificio para mandar a home la del 10-3.

Boletos agotados

El manejador Homar Rojas le dio la bola a Carlos Hernández para una labor de cuatro entradas y un tercio para seis hits, tres carreras y cinco ponches. Relevaron Jesús Pirela, Jake Sánchez, Oliver Pérez, Micahel Tonkin (1-0), quien se llevó la victoria y culminó Brenan Bernardino.

Por Leones, la derrota fue para el inicialista Yoanner Negrín con cuatro entradas y un tercio donde admitió ocho imparables, ocho carreras, dio dos bases por bolas y sacó a uno por strikes.

Desde poco más de dos horas antes del juego, ya no había boletos disponibles y todavía un gran número de aficionados se quedó esperando en la taquilla y en las calles aledañas al inmueble.

Y es que, lo que los bureles están buscando es una hazaña que en los más de 90 años de historia de la Liga Mexicana de Beisbol solo han logrado los Charros de Jalisco en 1971 ante los Saraperos de Saltillo. De ir abajo 3-0 a ganar cuatro en fila para ser campeón.









TOROS 10-3 LEONES



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Yucatán 002 010 000 3 7 1

Tijuana 000 530 20X 10 12 0



Pitcher ganador: Michael Tonkin (1-0)

Pitcher derrotado: Yoenner Negrín (0-1)

Salvamento: No hubo

Jonrones: TIJ: Luis Cruz (1)

Estadio: Chevron

Asistencia: 16 mil 998 espectadores

Duración: tres horas con 27 minutos



JUEGO 7

SERIE DEL REY



TOROS VS. LEONES

Fecha: Hoy

Estadio: Chevron

Hora: 19:05

Pitcher probable Toros: Joe Van Meter

Pitcher probable Leones: Jake Thompson