Toque de queda impacta a comercios de la Avenida Revolución

TIJUANA, B.C.- Los comerciantes de la Avenida Revolución sufren los estragos del semáforo epidemiológico morado en California, aunado a la cancelación de la iniciativa 'Tijuana al Fresco’, y sus ventas caen de nueva cuenta.

Julián Palombo Saucedo, presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de Tijuana, declaró que la recuperación económica que llevaban hasta la fecha, bajó en 30 por ciento por el toque de queda en California.

Hoy está demasiado solo, cuando en otras ocasiones ya andábamos en una situación de recuperación más o menos normal y ahorita con esto del toque de queda pues si nos afectó”, mencionó.

Las restricciones de horarios impiden que los estadounidenses visiten Tijuana, apuntó que se debe a que no quieren correr el riesgo de no alcanzar a regresar a su ciudad y obtener una multa o arresto por no respetar el toque de queda.

Palombo Saucedo manifestó que en junio comenzó la recuperación de los negocios debido a que la gente se relajó frente al Covid, pero ahora los visitantes fronterizos no salen de sus hogares.

Informó que la cancelación de 'Tijuana al Fresco’ ha disminuido en un 20 por ciento la venta de los comerciantes, al no contar con espacio extra al aire libre para aumentar el aforo de los restaurantes; la pérdida total es del 50 por ciento.

“En los dos meses que se implementó Tijuana al Fresco, provocó una afluencia mayor a la Avenida Revolución por la novedad que esto representaba y por las ganas de la gente de salir y algo novedoso”, expresó.