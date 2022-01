Tomás llegó a Tijuana con la esperanza de debutar en el boxeo tras vencer adicción al alcohol

Tijuana, B.C.- Después de una juventud difícil, Tomás ha encontrado en el boxeo la oportunidad de dejar atrás sus adicciones y poder enfocarse en sus metas personales, tras llegar de Ciudad Juárez, hará su debut profesional el próximo mes de abril.

Tomás Herrera, de 31 años, logró superar su adicción al alcohol y a otras sustancias tóxicas gracias a la ayuda que el boxeo le ha proveído, ya que es una actividad que, según comenta, le satisface desde pequeño.

Vine a entrenar algo que toda mi vida me ha gustado, me encanta la adrenalina del deporte”, comentó Tomás Herrera, quien desde los 17 años ha practicado en los cuadriláteros, sin embargo, no había tenido una oportunidad hasta que llegó a Tijuana.