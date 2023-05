Tijuana llega a los mil 879 delitos patrimoniales en 2023

Tijuana, BC.- Con datos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, Tijuana llegó a los mil 879 delitos patrimoniales en el primer cuatrimestre del 2023, siendo el daño a propiedad ajena y el fraude los que más se han presentado.

En el mes de enero se presentaron 337 delitos, en febrero fueron 473, en marzo hubieron 522 y abril ha sido el mes donde más incidentes se presentaron con 547, según los reportes presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los delitos patrimoniales en lo que va del año están distribuidos en el daño a propiedad ajena con mil 226 incidentes, el fraude con 409, el despojo con 159, el abuso de confianza con 69 casos y la extorsión con 16 reportes.

En el periodo enero-abril de 2022 se presentaron mil 258 delitos patrimoniales, mientras que en ese mismo lapso en 2021 se reportaron mil 031, una diferencia del 82% con respecto al presente 2023.

Daño a propiedad ajena y fraude han incrementado

En comparación con los cuatrimestres de años anteriores, el daño a propiedad ajena incrementó en un 81% en comparación con los 676 delitos en 2022, y un 139% en comparación con los 511 presentados durante el 2021.

En cuanto al delito de fraude, el periodo enero-abril de 2023 superó en un 22% al mismo periodo del 2022 y en un 58% a los delitos suscitados en 2021 en esas fechas.

De acuerdo al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (Ccspbc), Roberto Quijano Sosa, estos hechos ilícitos están asociados a otros delitos en auge como las amenazas.

El daño a propiedad ajena va vinculado al delito de extorsión y amenazan, que son llamados ‘delitos silenciosos’ porque poco se nota, puede terminar en el daño de negocios, automóviles u otro tipo de bienes”, comentó.

Los incidentes pueden ir escalando

El titular de la Ccspbc aseveró que estos incidentes pueden ir escalando conforme a la gravedad del asunto, desde quedarse en daños materiales a escalar en lesiones o inclusive en homicidios dolosos.

Para frenar estos actos violentos, Quijano Sosa enfatizó que se deben promover grandes campañas que fomenten la denuncia contra quienes delinquen en los delitos patrimoniales, los cuales dijo continúan creciendo.

“No solamente en cuanto a la investigación, sino concretamente en prevenir el delito, de nada nos sirve el que haya mucha denuncia si no se investiga, si no se sanciona, si no se castiga”, consideró el representante del consejo estatal.