Temen que se caiga cerro de la colonia Camino Verde

Tijuana, B.C.- Vecinos de la avenida de Baja California de la colonia Camino Verde temen por la caída de un cerro, el cual poco a poco se está desgajando, incluso algunas piedras o tierra han caído sobre los transeúntes.

El escombro que está dejando el desprendimiento ocupa gran parte de los carriles, en donde esperan las personas el transporte público o circulan los automovilistas sin tener precaución.

Daniel Flores, comerciante de un sobrerruedas, dijo que al igual que los vecinos y vendedores, están preocupados porque cada vez que circulan unidades pesadas, la tierra del cerro cae.

Próximas lluvias

Asimismo, teme que los derrames de aguas o las próximas lluvias ablanden la tierra y caigan piedras sobre los habitantes.

Ya tiene como dos meses este derrumbe que se está empezando. Ahí la gente usa el transporte público. Queremos que nos vengan a ayudar a quitar todas esas piedras y tierras, porque si no, va a pasar algo muy grave”, expresó Flores.

Por su parte, Rocío ‘N’, vendedora de comida, dijo que el desgajamiento del cerro también está provocando contaminación y malos olores, lo que representa un peligro para la salud para los vendedores de comida y consumidores.

“Diario se está cayendo por pedazos. Se hace de lodo, cae afuera del negocio y nos perjudica. Los carros no respetan, pasan rápido y no les importa si bañan o no a la gente”, acusó.

Asimismo, señaló que ninguna autoridad de Tijuana ha atendido la problemática.