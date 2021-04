Temen médicos tercera ola; piden ser vacunados

TIJUANA, B.C.- Ante la tercera ola de la pandemia del coronavirus, decenas de trabajadores de la salud del sector público y privado se manifestaron para exigir ser vacunados contra el Covid-19.

Ayer médicos, enfermeras, entre otros profesionistas marcharon de Zona Río hacia la garita de Tijuana- San Ysidro para exponer la problemática de manera internacional.

Entre sollozos, Jessica Espinoza, médico general de un consultorio privado, comentó que desde marzo del año pasado atiende a pacientes Covid-19 y su única protección es la utilización de equipo de bioseguridad y disminución de consultas para evitar las aglomeraciones o exposición.

Manifestó sentir temor por su salud, pues no ha recibido la vacuna contra el Covid-19, mientras que los enfermos que buscan consultorios privados aumentan.

Foto: Sergio Ortiz

"Estamos pidiendo, casi rogando, que nos tomen en cuenta, porque tenemos miedo, ya somos muchos médicos los que se han perdido en el área privada. No es que seamos más importantes nosotros, pero vemos a la gente, a los pacientes y si no hay quien los atienda en el área de salud pública de repente se rebasan y nosotros quitamos cierta parte de carga del trabajo y nos están viendo como personas imprescindibles", declaró Espinoza.

Relató que a lo largo de la pandemia, dos de sus colegas fallecieron mientras salvaban la vida de los pacientes Covid-19 y teme que con ella ocurra lo mismo.

"Es duro, es triste, que no se apoye al gremio médico, pero deseamos que nos tomen en cuenta. Yo he visto a más de 100 pacientes Covid-19, me tocó mandar a la primera embarazada Covid-19, me decía que no la llevara al Hospital General de Tijuana, yo hice todos los papeles, la lleve, la atendieron, bendito Dios está bien... gracias a Dios no me he contagiado, pero mis compañeros sí", lamentó la médico.

A raíz de las protestas, también denunció que durante la exigencia de la inmunización ha sido acosada por la Coepris con inspecciones periódicas en su consultorio.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Medicina General de Tijuana, Yessenia Espinoza, comentó que el aumento de los contagios de Covid-19 provocará que las instituciones públicas colapsen y las familias busquen la atención médica privada.

"Necesitamos estar preparados, porque como ustedes saben, muchos de los pacientes acuden a los médicos privados como primera oportunidad de atención", expuso.

El viernes en su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que los médicos de instituciones privadas y que trabajan con enfermedades distintas a Covid-19 deberán esperar a que les toque su turno, de acuerdo a su edad.