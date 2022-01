Temen contagiarse en las filas del IMSS

Tijuana, B.C.- Desde la semana pasada, cientos de personas comenzaron a hacer filas en las distintas clínicas del IMSS en Tijuana, con el objetivo de hacerse una prueba de detección de Covid-19 o tramitar incapacidad por la misma enfermedad.



Lo anterior ha provocado la molestia de la ciudadanía, pues afirman que la fila de discapacidad, la unifila y la de pacientes covid, se juntan y temen esto pueda provocar contagios a las personas que no padecen el virus.



Si yo no lo tengo aquí lo puedo agarrar", afirmó enfadada la señora Margarita, quien tenía dos horas haciendo fila para conseguir hacerse una prueba de COVID-19.

Te puede interesar: Rebasa Baja California los 100 mil casos confirmados de Covid-19



"Ellos deberían poner a las persona que de verdad tienen los síntomas y los que no tienen, pero aquí nos tienen a todos revueltos pues", afirmó.



Otros ciudadanos que hacían fila con menores manifestaron estar molestos al tener que hacer fila y ante la posibilidad de un contagio.



"Por ejemplo para los niños, para ellos deben tener un especialista o un lugar específico, pero no, los niños también esperando sus pruebas aquí afuera con toda la gente, si los niños no lo tienen, aquí lo agarra también", comentó.

Te puede interesar: Preocupa a los padres de familia suspensión del regreso a clases presenciales



Pese a que se habilitó una página para que los ciudadanos tramiten su incapacidad en línea, algunos adultos mayores dicen no saber mucho de tecnología, lo que los obliga a tener que acudir personalmente.



Tal es el caso de la señora Angelica Huizar, que a sus 59 años tiene 4 días intentando tramitar su incapacidad laboral sin tener éxito.

"Yo tengo desde el día jueves viniendo haciendo línea y no he podido alcanzar que me hagan una prueba COVID, yo ya me la hice en un laboratorio particular, en la cual salí positiva, pero requiere que el seguro me de la incapacidad para mi trabajo".

Te puede interesar: Movilidad en Zona Río continúa a pesar de la cuarta ola de Covid-19 en Tijuana



"Yo no sé de tecnología, mi hijo me ayuda pero pues no sabemos bien cómo hacerlo, no quiero hacerlo mal y tengo que venir, pero es lo mismo, no nos atienden porque no hay personal, no hay material, puros pretextos", señaló.

Te puede interesar: Escasean oxímetros y otros artículos de prevención Covid en farmacias de Tijuana



Con la llegada de la cuarta ola de la pandemia al Estado, y con las variantes del Covid-19 como Ómicron han arrojado cifras récord de contagios, superando más de mil casos activos nuevos diarios en promedio. Por lo anterior, en Baja California se han habilitado más sitios de vacunación contra COVID-19 y este jueves se comenzará la inmunización de menores de 13 años.