Temen ausentismo en el arranque del ciclo escolar

Tijuana BC.- Directivos y maestros de Tijuana temen que nuevamente se presente el ausentismo escolar en los planteles que deberán continuar con las clases virtuales a partir del 30 de agosto.

Los docentes expusieron que una de las causas es que algunos de los alumnos carecen de acceso a dispositivos electrónicos e internet.

Es el caso de la primaria federal Ejército Trigarante, ubicada en Cañadas del Florido, en donde se atienden a 570 estudiantes, de los cuales el 28% escasamente cumplió con las clases del ciclo pasado.

Marcos Orduño Camargo, director del centro educativo, detalló que una parte de ese grupo no cuenta con los medios tecnológicos para localizarlos, por lo que desconoce si continuará o no con sus estudios.

Asimismo, Orduño Camargo dijo que otra parte del ausentismo escolar se debe a que los padres de familia se aprovecharon de que la Secretaría de Educación prohibió reprobar a los estudiantes que incumplieran con sus deberes. la escuela

Por otra parte, el director expuso su preocupación debido a que la primaria carece de condiciones seguras para las clases presenciales y virtuales.

Manifestó que desde marzo de 2020, cuando se iniciaron con las clases A Distancia debido a la pandemia, hasta la fecha ha sido vandalizada en varias ocasiones.

Explicó que solo cuentan con el ‘cascarón’ de 20 salones, cuya rehabilitación la mayor parte la costeará los padres de familia.

No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos baños. Las puertas y ventanas están selladas. No tenemos sistema de cómputo, no tenemos teléfono. Materiales de limpieza tampoco tenemos. Las instalaciones no están en posibilidades de usarse”