Temen aumenten deportaciones de venezolanos

Tijuana, B.C.- Se teme que los venezolanos que son expulsados de Estados Unidos hacia Tijuana sean deportados del territorio mexicano debido a cuentan con un periodo máximo de siete días para conseguir un permiso para legalizar su estancia.

De acuerdo a la Unidad Política Migratoria, 144 venezolanos de enero a agosto de este año fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) por no acreditar legalmente su permanencia en México.

El director de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, dijo 352 venezolanos fueron deportados de Estados Unidos por la Garita de El Chaparral entre el jueves y domingo, pero se espera que la cifra vaya creciendo conforme al paso de los días.

Autoridad migratoria

Señaló que uno de los problemas es que esta comunidad tiene pocos días para obtener un refugio en Tijuana de parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de lo contario, tienen altas posibilidades de ser deportados a Venezuela.

"La Comar tiene que estar consciente que todas estas personas van a venir a solicitar un refugio para que los proteja de una posible deportación, porque si no tienen una condición y se les vence los siete días están susceptibles. Sí es importante que acudan a la Comar para que lo pronto tengan la solicitud de refugio que eso lo van a amparar", declaró Lucero Vázquez.

Asimismo, señaló que los policías municipales de Tijuana tienen prohibido actuar como autoridad migratoria para deportar a los migrantes.

Ningún policía municipal puede entregar al INM, eso es ilegal. quien lo haga tendrá una sanción. Si algún migrante venezolano comete un acto ilícito, pagará su pena y punto. Haremos del conocimiento del secretario de Seguridad Pública de estas leyes que protegen a los venezolanos para que bajen la instrucción a los oficiales", subrayó el director.

Consideró que es lamentable que los migrantes venezolanos también sean deportados de Estados Unidos hacia Tijuana mientras buscan el asilo humanitario, pues la ciudad carece de suficientes albergues para atender estas crisis, en las cuales también será necesario que las autoridades estén al pendiente que las familias no provoquen el cierre de las garitas, como ocurrió en 2018.

"Nadie sabe cuántos van a llegar ni de cuánto es la cantidad que lleguen al día. No se sabe la dimensión de cuántos van a ser deportados. Si esto sigue, se va a salir de control, lo que México no ve es que hay una migración interna, que la es la mayor (estancia) en los albergues, los desplazados forzosos internos son una migración silenciosa y no saben que a diario llegan", advirtió Enrique Lucero Vázquez.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, dijo que es necesario la pronta actuación de las autoridades en la crisis migratoria para evitar los desmanes que ocurrieron en la caravana migrante centroamericana de 2018, misma que desató discriminación desde el gobierno hasta la población en general.