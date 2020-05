Temen acudir a hospitales por riesgo de contagio

Al mismo tiempo que las ambulancias llegan con enfermos en estado crítico por el nuevo coronavirus (Covid-19) a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tijuana, arriban al hospital personas que necesitan de atención médica en urgencias por otros padecimientos.

La falta de ingresos económicos de las familias y el desconocimiento de otros centros para atención médica gratuita, los lleva a internar a sus enfermos de emergencia en un centro Covid.

La preocupación es un sentimiento que las personas tienen que aguantar con tal de que sus enfermos tengan atención médica, ya sea por una fractura en el brazo, una hemodiálisis y hasta por un paro cardiaco.

Las familias esperan afuera del hospital, viendo llegar enfermos por Covid-19 a los pisos de arriba, mientras ellos se sientan en las banquetas o dentro de sus autos estacionados afuera del inmueble hospitalario.

Francisco Roberto Martínez internó a su mamá en la clínica después de haberla llevado a un hospital privado, donde fue atendida dos días.

Tenía temor de llevarla al IMSS por miedo a que se contagiaran de Covid-19, pero la falta de dinero y la desesperación por no poder ayudar a su mamá, los hizo llegar hasta el hospital.

La tuvimos tres días en un hospital particular y no le pudieron hacer nada, la tuvimos que sacar de allá, en realidad nosotros teníamos miedo de traerla aquí porque no sabíamos que tenían separados a los pacientes Covid de los que llegan a urgencias por otro motivo”, contó.