Tardan entre 2 y 3 horas para cruzar en carro a EU

Tijuana, B.C.- La paciencia es lo último que les queda a los usuarios al tardar entre dos y tres horas para cruzar a Estados Unidos por la garita vehicular de Tijuana-San Ysidro.

Con la modificación de los carriles de la Vía Rápida Oriente, en donde se designaron los dos carriles de la derecha para la Ready Lane y el de la izquierda para dirigirse a playas de Tijuana, nuevamente las filas llegaron a la altura del Parque Morelos.

Hay que tener paciencia, contar chistes. Se meten las personas que no hacen filas, a mí no me metieron, pero a los que iban delante de mí, sí. Es molesto para uno porque estamos esperando tanto tiempo”, expresó Gustavo López, quien inició la fila normal desde el Mexitlán y había cumplido dos horas y 30 minutos en la espera.