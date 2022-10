Sylvia Pasquel regresa a Tijuana con ‘No seré feliz, pero tengo marido’

Tijuana, BC.- Dos mundos, dos corazones, dos formas de pensar, un objetivo: El matrimonio, pero después de 27 años, Bibi, no será feliz, pero tiene marido.

Esta noche llega al teatro del Centro Cultural Tijuana (Cecut) la puesta que protagoniza la primera actriz, Sylvia Pasquel, una historia de la pluma de Viviana Gómez Thorpe.

“Sí, realmente el público se identifica con su pareja, y con las parejas que uno conoce, pero también te hace pensar, reflexionar, te caen veintes, como hombre y como mujer, que sabes que si retomas pequeños detalles, mejoras la relación”, destacó Pasquel.

La actriz que se encuentra ya en Tijuana, compartió vía telefónica que son siete años de llevar esta obra por toda la República Mexicana, un mensaje atemporal, al que se permite sazonarlo con un poco de humor, dependiendo del público.

“Es una obra que definitivamente mueve muchas vibras de las parejas, tiene un título algo raro, pero está diseñada para las parejas, es la obra del codazo, porque empiezo a ver que entre ellos se dan”, compartió.

Pasquel comentó que es un proyecto que le encanta, que le sigue dando mucho, y que al público le sigue gustando, prueba de ello las veces que ha repetido en algunas ciudades como Tijuana.

Es una puesta donde la mujer se ve frustrada, agobiada, los hijos, la casa, la comida, la escuela, ya no se arregla, no se pinta, no sale, lleva una vida de esclavitud, pero también de agobio".