Suplican atención afuera del IMSS

Tijuana, BC.-En la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana decenas de familias claman por atención para sus familiares internados por síntomas relacionados al coronavirus (covid-19).

Por más de 24 horas las personas velan en la periferia del hospital esperando que sus familiares sean atendidos o que se les brinde alguna información sobre el paciente que se encuentra internado en el lugar.

Gente que hace guardia en la clínica denunció que el tiempo de espera para que atiendan a los pacientes que llegan por su propia cuenta puede tardar hasta ocho y doce horas.

María Elena contó que llegaron al centro médico destinado para pacientes covid-19 a las 20:00 horas del jueves, su hermana, Catalina Ramírez, de 49 años, mostraba dificultad para respirar además de padecer diabetes.

Pasaron a su hermana por los filtros sanitarios para determinar si era sospechosa a coronavirus, la trasladaron a un área designada para quienes presentan síntomas coronavirus y esperan atención médica.

El lugar designado para los pacientes en espera de atención médica se encuentra en la entrada del área de emergencias; en ese punto tienen colocadas tres hileras de cuatro a cinco asientos para los pacientes; los que no alcanzaron lugar se sientan o acuestan sobre la banqueta.

SANA DISTANCIA

En dicho lugar, no hay sana distancia, los acompañantes de quienes son sospechosos a covid-19 conviven con ellos mientras alguno tose o estornuda, sin la mayor protección sanitaria, con los pacientes a la intemperie.

Dieron las 3:00 horas del viernes y tenían a la mujer en espera de atención médica, junto con una decena de personas que había llegado antes que ella, presentando padecimientos como falta de respiración, estornudos y tos.

Hasta las 11:00 horas fue ingresada por fin a las instalaciones de la clínica, desde esa hora, María Elena y su familia están esperando que se les dé información sobre el estado de salud de Catalina Ramírez.

“Pedimos al Gobernador, al Presidente, que nos ayuden, porque no hay camillas en el hospital. Estamos muy tristes porque no vemos apoyo, queremos que nos ayuden, hay muchas personas aquí que necesitan atención y no hay”, rogó María Elena.

Otra mujer que esperaba la salida de un familiar relató que por la madrugada había más de 40 personas esperando ser atendidas, mientras seguían llegando persona enfermas; otras decidían irse o algunas más fallecían al poco tiempo de ingresar.

“Tardan muchísimo en pasarlos al interior del hospital, ahí están los que van llegando, en la intemperie. Anoche así llegó una muchacha y ahí la tuvieron, ya cuando la vieron muy mal la ingresaron pero al ratito salieron a decirle a su familiar que ya había fallecido”, platicó una mujer que pidió mantener su anonimato.

Aseguró que entre los mismos familiares de los enfermos han apoyado a otros que se encuentran mal o tienen alguna complicación, ya que los funcionarios de la clínica 1 del IMSS en Tijuana no los auxilian.

“Las familias tenemos casi un día entero y mira, a muchos, a unos no los pasan y otras no nos dan información, desde las 11 de la noche de ayer no sé nada de mi marido, no sé si sigue vivo”, denunció Luisa Arteaga.

Durante el tiempo que estuvo FRONTERA en el lugar se pudo observar a dos hombres con la cara pálida y quejándose de su malestar, dos personas de la tercera edad durmiendo, una en una silla y otra en el piso.