'Súper Gasolín' busca la ayuda de 'El encantador de perros'

Tijuana, BC.- “Super Gasolín”, el perrito callejero que fue adoptado en una gasolinera ubicada en Tecate y que ahora forma parte de su equipo de trabajo como jefe de seguridad, vuelve a hacerse viral.

Esta vez por su cuenta de Instagram “SuperGasolin” que pide ayuda para contactar a César Millán, mejor conocido como “El encantador de perros”.

En la publicación se lee: “Aunque me vea así de guapetón, coquetón, conquistador, la verdad es que no me dejo agarrar por muchas personas, ya que en los inicios de mi vida vi cosas muy teliiiiibles y perdí la confianza. Pero me han dicho de un tipo que se llama César Millán que según es bueno con perros. César, mi paisano me pudieras ayudar para que los que me cuidan me puedan acariciar? Guau guau”.

Imagen compartida y comentada miles de veces

La imagen fue posteada este martes 24 de agosto y ya acumula más de 46 mil me gusta y casi 2 mil comentarios, en los que los internautas se han dado a la tarea de etiquetar a César, sin embargo no ha habido respuesta de su parte.

César Felipe Millán Favela, conocido como César Millán, es un entrenador canino mexicano. Es conocido por la serie de televisión “El encantador de perros” y es también coautor de los libros “El camino de César”, “Sé el líder de la manada” y “Un miembro de la familia”, donde indica cómo entender y tratar algunos problemas con los perros.

Actualmente el mexicano cuenta con su propio canal de YouTube donde comparte videos como adiestrador canino. Su canal cuenta con casi dos millones de suscriptores y en Instagram rebasa los dos millones de seguidores.

No descansarán hasta contactar a César Millán

Los internautas no se rinden y advierten que harán de todo para que el mensaje llegue al conocido mexicano adiestrador de perros.

Por su parte en la cuenta de Instagram “super_gasolin” continúan compartiendo en las historias el día a día de esta celebridad tecatense.