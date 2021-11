Suman 36 menores vacunados contra Covid-19 en Tijuana

Tijuana, BC.- En Tijuana 36 mil 685 adolescentes y jóvenes han sido vacunados contra el Covid-19 en las campañas que implementó la Secretaría de Salud de Baja California desde hace tres días.

El martes pasado fueron beneficiados 10 mil 388 en el módulo del Museo del Trompo, pero la cantidad se elevó cuando el Estadio Caliente y la Jurisdicción de Salud Número se convirtieron en puntos de vacunación.

Estos dos últimos disminuyeron las largas filas y los tiempos de espera pasaron de cuatro horas a una, aproximadamente.

Dos puntos de vacunación contra Covid-19

Mientras que para este viernes, los puntos de vacunación serán solo el Estadio Caliente y el Museo El Trompo.

De acuerdo a las autoridades de Salud, ayer 13 mil 751 personas de 15 a 17 años fueron inmunizadas contra el Covid-19, entre ellos los estudiantes del Conalep Tijuana.

Tras recibir la dosis, comentaron que aceptaron la vacuna para tener más posibilidades de regresar a clases presenciales y cuidar la salud de su familia.

Quieren regresar a la escuela

“Yo me quedo en casa estudiando, pero ya me gustaría regresar a la escuela porque estar en ‘on line’ se me complica, principalmente porque me distraigo mucho. Extraño a mis compañeros de secundaria, porque no pude estar mucho tiempo con ellos”, expresó Ismael Mora, de 15 años y estudiante del primer semestre de preparatoria.

Por su parte, el encargado del Conalep Plantel 1, Héctor Jacinto Lugo Guevara, informó que en Tijuana se completaron a mil 700 alumnos para la vacuna AntiCovid-19 y que en el año 2022 podrían regresar a los planteles.

“Ahorita tenemos la modalidad mixta, otra parte es virtual. Seguramente los alumnos que no van de manera presencial es porque los padres de familia todavía tienen mucho temor del contagio de sus hijos. Yo creo que estando vacunados los papás tendrían más certidumbre, más seguridad, de mandar a sus hijos al plantel”, declaró.