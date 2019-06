Sufren más ciberacoso mujeres que hombres

Mensajes ofensivos, propuestas sexuales y espionaje a través de identidades falsas, son las formas de ciberacoso que sufren más las mujeres que los hombres, de acuerdo al Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2017.

Eddy Jaime Villanueva Díaz, representante consular de Perú, comentó que estas prácticas siguen vigentes, principalmente entre los menores de 18 años, quienes por desinformación o por tomarlo con normalidad comparten en las redes sociales fotografías que muestran sus partes íntimas.

Señaló que las más perjudicadas son las mujeres, quienes a pesar de interponer su denuncia, sus casos no son resueltos.

“A veces llegan al Ministerio Público y lamentablemente no hay preparación en estos temas para los agentes del Ministerio Público, lo toman muy a la ligera, no lo consideran que es un delito, por ende no toman el caso”, lamentó Villanueva Díaz.

Por otra parte, comentó que el Código Penal de Baja California establece que es un delito el compartir imágenes más de dos imágenes con contenido sexual y está tipificado como pornografía.

Por ello, el funcionario, agregó, es importante que los padres de familia revisen los celulares de sus hijos para evitar que caigan en actividades ilícitas y dañen la integridad de las personas.

Eddy Jaime Villanueva Díaz comentó que al día en promedio recibe cinco reportes de ciberacoso, en cuyos casos participan las ex parejas de las víctimas que distribuyen fotografías íntimas.