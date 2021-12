Sueña Farid con conocer a Guillermo del Toro

Tijuana, BC.- Farid, de 10 años, sueña con trabajar con el director, Guillermo Del Toro en una película como actor o productor, pues también es amante de la fantasía.

A su corta edad prepara su primera exposición masiva en Tijuana, a través de pinturas dará a conocer de su proceso de rehabilitación de una malformación llamada pie equino varo; nació con los pies rotados hacia adentro.

Admiro a Guillermo Del Toro, por la fantasía. Todos los niños merecemos luchar por lo que queremos”, expresó Farid, quien cuando tenía tres años caminó por primera vez, pero a sus 9 años utiliza una silla de ruedas.

Da sus primeros pasos gracias al CRIT

Actualmente gracias al apoyo del CRIT Tijuana logra mantenerse de pie y dar sus primeros pasos, pero sueña con algún día correr.

Yamel Aceves, mamá de Farid, platicó que el ver a su hijo sostenerse por sí mismo le provoca felicidad.

“Ya se paró, poco a poco se suelta en la andadera. Ya hasta bailó. Lloré de emoción, a mi esposo le tocó ver de cerca el momento y a mí verlo en el celular, estaba llorando”, celebró.

Sin dejarse intimidar por las críticas

La señora Aceves aconsejó a los padres de familia buscar ayuda y no dejarse intimidar por las críticas de la sociedad o discriminación, pues el daño sicológico en los pacientes en ocasiones empeora la propia condición de ellos.

“A mí me culpaban de mala madre, pero ignorancia. Mi esposo me decía que lo cubría, pero yo me negaba porque eran las piernas de mi hijo y no quería cubrirlo en tiempos de calor. Ahora con este proceso, con los aparatos, la ayuda de Crit, los ánimos de sus compañeritos de clases, la empatía han ayudado mucho”, dijo.

Este sábado se realizará la edición 2021 del Teletón para recaudar fondos para los menores atendidos en los CRIT.