Aplicaron solo 27% de las vacunas distribuidas ayer

Tijuana, BC .- A penas el 27% de la población necesitada de la segunda dosis de Pfizer acudió a las jornadas de vacunación AntiCovid-19 que se realizaron hoy.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Baja California, en Tijuana se distribuyeron 12 mil 510 dosis del biológico mencionado, de los cuales solo se aplicaron 3 mil 356.

La dependencia detalló que en UABC repartieron 4 mil dos segundas dosis de Pfizer, pero solo se utilizaron mil 32; y en el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) se contaron con 5 mil 4, pero se colocaron mil 532.

Asimismo, en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) se repartieron tres mil 504 dosis de Pfizer, pero 792 personas las aprovecharon.

Al respecto, el titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, advirtió que es necesario que las personas completen su esquema de vacunación para tener mayor seguridad contra el coronavirus, sobre todo ante sus nuevas variantes como Delta.

“No se confíen con una sola dosis de Pfizer. Pfizer es una vacuna de dos dosis para llegar a ese 95% de efectividad y ya hay estudios precisamente en Estados Unidos, donde la variante Delta está empezando a pegar, y si te aplicas las dos dosis peleas muy bien”, aseguró.

Pérez Rico dijo que en la entidad 162 mil personas recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer, pero faltan más de 50 mil en recibir la segunda.

Atención en tiempo récord

Las pocas personas que asistieron a la PFLC se sorprendieron de que el módulo estuviera solo, ya que esperaban ver las multitudes que días anteriores se registraron.

“La otra vez duramos mucho, había mucha cola. Pero estamos muy bien, nos vacunamos para no enfermarnos, para estar protegidas. En la pandemia no hemos andado mucho en la calle, pero con la vacuna se siente un poco de protección, sin miedo. Me sorprendí de la atención, había dudado de venir porque pensé que había mucha gente”, expresó Adelaida López, de 44 años, quien llegó acompañada de su mamá Ernelda, 77 años, para inmunizarse.

Hoy la Secretaría de Salud de Baja California continuará la aplicación de segunda dosis de Pfizer en el Centro de Salud de la colonia Francisco Villa de 8 a 14:30 horas; IMOS de 7 a 14:30 horas; en Rosarito en el Centro de Salud de la colonia Lomas de Rosarito, de 8 a 14:30 horas. En todos los puntos es indispensable presentar el comprobante de la primera dosis de Pfizer y credencial de elector