Solicita DJ apoyo tras accidente; no puede moverse

Tijuana, BC.-Hace más de 20 años Pablo Cristerna sufrió un accidente que estuvo a punto de dejarlo paralítico y le dejó secuelas, ahora en medio del confinamiento sufrió otro percance que le impide poder moverse por sí solo.

“Hace tres semanas me caí en el baño, me pegué en la cabeza, me caí de lado, al parecer me lastimé cervicales, traigo pinzado un nervio que es el que me impide moverme”, relató.

Previo a la contingencia sanitaria se dedicaba a ser DJ amenizando eventos sociales.

“Me están dando terapias pero de una o dos por semana, mi esposa e hijos me ayudan y ya he visto mejoría, nomás que no la esperada puesto que no tengo para más terapias, desgraciadamente”, dijo.

Para poder pagar los gastos diarios y algunas terapias relata que ha recurrido a vender algunas de sus pertenencias como su equipo de trabajo.

“Necesito muchas terapias, no cuento con más recursos, ahorita parte de mi equipo de audio ya fue vendido, una parte para terapias, y otra para ayudar a mi familia, yo tengo un hijo especial también y yo sin poder trabajar” comentó.

Quien desee apoyarlo puede comunicarse al teléfono (664) 374 8950.

“En cuanto pueda moverme aquí tienen un amigo y en cuanto me recupere estoy a la disposición de todo el mundo”, puntualizó.