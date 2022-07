Síndico Procurador se pronuncia sobre denuncia contra el consejero jurídico de Tijuana

Tijuana, BC.- El síndico procurador del Ayuntamiento, Rafael Leyva Pérez, se pronunció acerca del caso contra el consejero jurídico de Tijuana y los trabajos que se están realizando para determinar las resoluciones correspondientes.

Rodolfo Epifanio Adame Alba, consejero jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, está siendo investigado por abuso sexual y violencia en contra de una mujer.

Te puede interesar: Pierde Tijuana millonarias demandas de ex policias

Leyva Pérez mencionó que no se suspenderá al funcionario hasta que la Fiscalía emita una resolución en el caso, ya que no pueden actuar con única base en una denuncia no formal.

Sindicatura no persigue delitos

“Nosotros no perseguimos delitos, una vez que la Fiscalía inicie con las investigaciones contra el funcionario en una etapa avanzada hablaremos de suspensión o separación del cargo”, indicó Leyva Pérez.

Te puede interesar: Denuncian turistas a Municipales por abusos y extorsiones

Asimismo, declaró que se tienen dos casos más de situaciones de acoso en el Ayuntamiento, en la Estancia Municipal de Infractores (EMI) y en el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Tijuana (IMAC).