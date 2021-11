Sin viabilidad y confusión se crea la Secretaría de Movilidad Municipal en Rosarito

Rosarito, B.C.- Sin viabilidad financiera y con confusiones entre sus ingresos y egresos, se creó la Secretaría de Movilidad Municipal en Rosarito, dependencia que ya había sido incluida en la Ley de Ingresos, sin que estuviera creada, expuso la regidora por el PES, Dalia Salazar Ruvalcaba.



Explicó que por mayoría de votos se aprobó su creación durante la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada la noche de ayer, donde también se dio luz verde para que en el reglamento Interior de la Administración Pública, aparezca el organismo de agua y saneamiento, publicado el pasado 3 de agosto en el periódico del Estado.



En este último explicó, no se le asignan recursos humanos ni materiales, pero se reconoce su existencia a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que no se moviera nada, por así decirlo, hasta en tanto no haya un resolutivo. Y no se sabe si esta acción pudiera traer una consecuencia.

En el caso de la Secretaría de Movilidad, mencionó que no se presentó a los ediles ningún estudio de viabilidad financiera, ya que la Ley de Ingresos, fue presentada con un monto de 24 mil pesos y en la de egresos hay una proyección de aproximadamente de 2 millones de pesos, lo que es poco claro.



Esto, sin tomar en cuenta que el transporte público está a cargo del Estado y no se debe "dobletear" funciones, que es un tema que debe analizarse a fondo.

En la sesión del cabildo, la alcaldesa de Rosarito Araceli Brown, dijo que son vanguardistas y por eso se están adelantando con la creación de la Secretaría de Movilidad, porque viene una reforma de ley federal en cuestión de movilidad, y nada quita en generarla a priori.



También se aprobó por mayoría de votos una adenda para el cobro de alumbrado público, con incremento a los consumidores de casa habitación, que pasó de 1.10 a 1.23 UMA, mientras que los comercios e industrias pagarán menos, ya que se redujo de 3.10 a 1.74 UMA.