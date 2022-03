Sin restricción de agua en algunas colonias por ‘Megacorte’ de Cespt

Tijuana BC.- En múltiples colonias de la ciudad el vital líquido no sufrió escasez, pese a las once reparaciones realizadas por la Cespt en Tijuana y Rosarito, mismas que no provocaron grandes problemas a ciudadanos.

“A mi nunca se me fue el agua y estaba en la lista de colonias a las que se les iría”, informó Jacqueline Corral Melgar, habitante de la colonia Cañón de la Pedrera, ubicada cerca de la carretera rumbo a Playas de Rosarito.

En la colonia Real del Monte, cerca del bulevar Las Américas, vecinos confirmaron que el servicio fue restablecido durante la tarde del viernes, al menos un día antes de lo anunciado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).

Regresa agua antes de tiempo

A nosotros desde el viernes nos llegó el agua, fue un buen movimiento que nos avisaran que se iría más tiempo, para sentir que se apuraron”

Indicó Luisa Fernanda Espinoza, habitante de la colonia.

Mientras tanto, en la colonia Altamira, una de las zonas altas de la ciudad, el suministro de agua fue restaurado desde el viernes por la mañana, por lo que los vecinos se dijeron contentos del pronto regreso.

“Esperábamos algo catastrófico, tres días completos sin una gota hubiera sido difícil pero que bueno que regresó rápido, indicó Jesús Arriaga, habitante de la colonia, quien rellenó tres tambos de agua para almacenamiento casero.

Con relación a las colonias que no sufrieron el desabasto de agua, la Cespt indicó que este fenómeno se debe a que en dichos territorios el agua de reserva entró en acción para auxiliar a los habitantes, mismos que no se vieron afectados por los cortes.

Colonias sin agua: