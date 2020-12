Sin protección contra el frío y lluvias de invierno

Tijuana, BC.-Carmen Verónica Sánchez Mendoza vive en la colonia Xochimilco Solidaridad con su hijo que es estudiante, se dedica a limpiar casas para mantener a su familia, aunque no es suficiente, pues necesitan cobijas, alimentos y ropa.

Dijo que en su casa en esta época del año pasan mucho frío, sobre todo en las noches, debido a que viven en un cañón, además que por el clima ya se han enfermado.

“Me dedico a cuidarlo, el otro niño lo tiene su papá, yo soy separada, me separé de mi marido y me quedé con el niño, yo me la paso cuidándolo “, explicó.

Para tener recursos económicos, ella trabaja como limpiadora de casas, su exesposo le ayudaba con los gastos de la casa, pero perdió su empleo, cuando al enfermarse lo despidieron de la empresa.

Las lluvias

Carmen es habitante de una vecindad en la que los departamentos están hechos de madera, por lo cual también necesita de lonas, ya que manifestó que tiene goteras en su casa.

“Es una vecindad, aquí nos rentan, cada quien tenemos nuestro cuartito, cada quien tiene su cocina, nos espera la señora cuando no tenemos para pagar, a nosotros nos cobra mil pesos, otros les cobra 700, otros 800 y así”, detalló Carmen Sánchez.

Ella está al pendiente de quien requiera limpieza en su casa, comentó, ya que las personas que viven en la misma cuadra ya la conocen, le hablan para que haga el aseo, y suele ganar a la semana el dinero justo para comer.

Afirmó que por el frío se han enfermado todos de gripe y tos, incluso de Covid, pero no quiso asistir a una clínica de salud por miedo, y prefirió quedarse en casa y hacer remedios caseros para combatirlo.

Indicó que actualmente su hijo toma clases virtuales, sin embargo, duró un mes sin poder hacerlo, ya que no contaban con un celular para estar en contacto con los profesores.

La pandemia ha complicado su situación, su hijo Armando no sabe leer y ahora con las clases en línea no aprende de una manera óptima, aunque para él lo más difícil son los ejercicios de educación física.

Armando quiere continuar con sus estudios, le gusta mucho la escuela a pesar de las dificultades que tiene con la lectura, su mamá lo apoya y él quiere continuar con sus estudios.

Carmen y su hijo son parte de las personas que serán apoyadas por el Cobertón.

Para donar

Acudir antes del 20 de diciembre a las instalaciones de Periódico FRONTERA ubicado en Vía Rápida Poniente número 13483, colonia Anexa 20 de noviembre.