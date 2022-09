Sin agua y sin luz niños toman clases en Tijuana

Tijuana, B.C.- "¿Cómo puedo tener a 28 niños en este salón? ¿Cómo pueden estar aquí? en medio de la lluvia, nos entra el agua, no tenemos luz, nuestro drenaje no sirve. ¿Cómo voy a sacar a 28 niños a ese patio y dejarlos que jueguen en medio de la suciedad? Yo quisiera comprar las 20 hojas de yeso que vamos a necesitar pero no tengo la economia para hacerlo", dijo entre lágrimas la maestra Amayrany Moreno de 23 años.

Así son las condiciones de la escuela comunitaria rural Héctor Terán Terán, ubicada en el Cañón de las palmas. La maestra Amayrany Moreno tuvo dos opciones, dar clases en una escuela rural con todos los servicios o quedarse para ayudar a estos niños, eligió la segunda y utilizó las redes sociales para pedir ayuda ante la indiferencia de las autoridades que tienen prácticamente en el olvido esta escuela.

"A mi me encanta enseñar, es algo que desde hace 4 años lo decidí y me encanta hacerlo con el corazón, no nada más por lo que me paguen, por eso es que el otro trabajo al final no lo acepte, ya estaba el contrato y decidi no aceptarlo y regresar aquí.", explicó.

Amayrani compartió que la invade la tristeza

“Me da mucha tristeza, más que nada por los niños, porque en toda la escuela hay alrededor de 115 niños. ¿Cómo 115 niños están siendo olvidados por alguien y no les ponen atención? La educación es lo básico y lo principal que se debe mantener y no lo hacen, nos dejan a un lado, nos dejan atrás, no porque seamos escuela comunitaria significa que no tengamos necesidades, hay más necesidades y si me gustaría recibir ese apoyo para empezar desde cero con estos salones".

Aquí hasta los juegos son reciclados, los columpios a base de cordones y llantas, una resbaladilla y sube y baja oxidados, un pasamanos peligroso, y un aro de basquet boll a punto de caer, lo que resulta un peligro para los pequeños.

"Yo cuando me caí, me caí de espaldas, me golpeé la cabeza y me llevaron al doctor", dijo uno de los niños.

"Yo di la vuelta completa", platicó otro niño.

Cinco salones de clases, tres de ellos de madera, solo dos de concreto, pero todos sin luz ni agua. La docente Carmen Paola Butista, añadió que otro problema es la inseguridad.

Lo qué también es un problema es la seguridad, no hay, la puerta no está firme, cualquier niño puede salir y pueden atropellar o robar, aquí también se han metido a robar material, también los baños en malas condiciones”.

Luisa contó que cuando era niña estudiaba en una escuela como esta, lo que la impulsó a ayudar.

“Yo estudiaba en una escuela comunitaria cuando era niña y miraba cómo los maestros llegaban y ellos tenían esa pasión por dar clases, mi escuela estaba arriba de un cerro, no había pavimento y cuando llovía se inundaba todo y no podíamos asistir a clases y cuando mire esta escuela me di cuenta de que falta mucho por trabajar y a mi me encanta trabajar con niños, y quiero hacer un cambio aquí, cambiar la perspectiva de la escuela"

Alumnos y docentes

Hay solo dos baños pero solo uno es apto para usarse y es compartido por alumnos y docentes, las puertas de madera apenas y se sostienen, sin ventana, y múltiples agujeros, sin luz ni agua.

"Si desean ayudarnos pueden venir directamente a la escuela o marcarme al número 664 3094390. No aceptamos efectivo porque no quiero que se malinterpreten las cosas, todo con lo que deseen apoyarnos es bienvenido, que sea material para nuestra escuelita", concluyó Amayrani.

Ubicación: La escuela se encuentra en Cañón Las Palmas, colonia 3 de octubre en Tijuana Baja California.

Cel: 664 3094390

Nombre de la escuela: Escuela comunitaria rural Héctor Terán Terán.

No se aceptan donaciones en efectivo, solo material que ayude a mejorar la escuela.