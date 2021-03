Sin afectaciones al tránsito por caída de nieve en La Rumorosa: Fiarum 

LA RUMOROSA, BC.- Durante la madrugada de este día cayó la segunda nevada en la parte montañosa de La Rumorosa, con temperaturas de 1°C y ráfagas de viento de entre 25 y 27 km/h, pero que no afectaron el tránsito vehicular en el tramo a cargo del Fiarum.

Al dar a conocer lo anterior, el Administrador General de este organismo, Carlos Gómez González, indicó que esta zona de Baja California registró ligeras caídas de aguanieve, en los poblados de La Rumorosa, El Hongo, El Cóndor y sus alrededores, como estaba pronosticado y fue alertado por Protección Civil del Estado en su Alerta Temprana difundida un día antes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En cuanto a la condición de la carpeta de rodamiento, Fiarum reporta que no alcanzó a cristalizarse, por lo que no representa mayor peligro para el tránsito vehicular, aunque se insiste en las recomendaciones a conductores de autos y camiones, que lo hagan con toda precaución para no sufrir contratiempos o algún accidente.

Gómez González enfatizó que, como en ocasiones anteriores que las condiciones climatológicas lo requieren, las autoridades de Protección Civil, Fiarum, Capufe y fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, establecen y mantienen comunicación constante para estar atentos y responder a cualquier contingencia que se presente.