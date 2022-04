Siguen estudiantes con problemas para llegar a Valle de Las Palmas

Tijuana, B.C.- Siguen las quejas de parte de los estudiantes de UABC, quienes en las mañanas tardan hasta 40 minutos en conseguir transporte para llegar a Valle de Las Palmas.

Expusieron imágenes desde la estación del SITT del Bulevar Insurgentes, en donde inician las filas desde las seis horas para asegurar un lugar.

El director general de Instituto de Movilidad Sustentable, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, dijo que actualmente junto con la universidad y la empresa Altisa está diseñando un plan para cubrir la ruta dependiendo el número de unidades disponibles y horario escolar.

Mencionó que recientemente la empresa activó 10 autobuses y otros más que estaban en reparación para cubrir el servicio, y es la única autorizada para llegar hasta la Casa de Estudios.

No es un flujo constante de estudiantes, si no que está relacionado a la hora que entran y sale de sus carreras y desgraciadamente, a veces no es previsible ese tema”, declaró Gutiérrez Topete.