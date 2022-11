Servidoras sexuales dan su opinión sobre asesino serial de Tijuana

Tijuana, B.C.- Las autoridades de Baja California dieron a conocer la presencia de un asesino serial en el estado, el cual acabó con la vida de al menos tres mujeres en la ciudad de Tijuana. En un recorrido por las calles del centro de Tijuana, Periódico FRONTERA pudo hablar con algunas trabajadoras sexuales de la zona, las cuales aseguran que esto no es nada nuevo.

Vestida con un babydoll color rojo, chupando una paleta, cabello lacio, piel morena, y tacones altos, así se le puede ver a Nayeli, posando en una esquina de la Coahuila mientras espera clientes, esta es una calle conocida por tener bares, clubes nocturnos, donde todo lo prohibido es posible y que permite el comercio sexual. Al cuestionar a Nayeli sobre el tema mencionó que ella miró la noticia del asesino por las redes sociales, pero que entre “las chicas”, ya se sabía.

Te puede interesar: Asesinan a indigente sobre Vía Rápida Oriente en Tijuana

"Desde hace tiempo que vienen matando. Normalmente se ha sabido que han aparecido muertas, creo que no nada más acá se debe cuidar uno, en muchos lugares donde se ejerce esto es donde pasa, no lo reportan, no se dice pero no solo han sido tres, han sido muchas las asesinadas", asegura Nayely, una mujer que se dedica al servicio sexual desde hace año y medio en el centro de la ciudad de Tijuana B.C.

Fue el 16 de noviembre de 2022 que el fiscal general del estado dió mayor información sobre este presunto asesino.

"En efecto se detectó el comportamiento criminológico de un sujeto que es buscado por esta institución y que hemos tomado las acciones necesarias de investigación para aspirar al esclarecimiento absoluto de casos que tienen que ver con feminicidio en este momento", aseguró Ricardo Iván Carpio Sánchez, actual Fiscal General del Estado de Baja California durante conferencia de prensa el 16 de noviembre de 2022.

Este Asesino Serial busca a sus víctimas con características similares: mujeres delgadas, tez morena clara, de 1.60 metros de altura y las edades oscilan entre los 20 y 30 años. Las tres víctimas fueron asesinadas en fechas distintas pero coinciden sus características físicas, que todas eran servidoras sexuales y las causas de muerte, que fueron golpes y asfixia.

Romina, una mujer de estatura baja, piel morena y cabello ondulado, vestida con un babydoll de colores morado y negro, un poco más timida que sus compañeras de esquina relato que cuando una de ellas es asesinada muchas veces ni los familiares reclaman el cuerpo y que no se sabe la causa de muerte.

Te puede interesar: Clima Tijuana: Temperaturas irán disminuyendo en la ciudad

"Hemos sabido que las encuentran entre el colchón y la cama, o luego asfixiadas, algunas veces no se conoce si murió por causas naturales o la mataron. Una compañera hace año y medio apareció muerta por playas, ella era alta, morena clara y jamás reconocieron el cuerpo sus familiares y entre nosotras y otras compañeras las sepultamos y reclamamos el cuerpo", contó Romina, quien es servidora sexual desde hace un año en Tijuana B.C.

Por su parte el director del Centro Binacional de Derechos Humanos: Victor Clark Alfaro, mencionó que las mujeres que se dedican a ofrecer este servicio siempre están en peligro.

"La trabajadora sexual que usualmente va a ocupar un cuarto en hotel, va a entrar a tener una relación de carácter mercantil y sexual con un extraño. Son tres los problemas que enfrentan las mujeres: Que el extraño o el cliente sea un misógino o que esté drogado o que por alguna razón intente incluso matarla, que la contagie de una enfermedad sexual o que alguna autoridad la quiera extorsionar. Su condición de trabajadora sexual la pone en un estado de una enorme indefensión", apuntó Victor Clark Alfaro, activista, antropólogo y director del Centro Binacional de Derechos Humanos.

Las autoridades aseguraron que ya hay una orden de aprehensión en contra del responsable, por lo que siguen trabajando para localizarlo, ya que se presume que es de nacionalidad americana con ascendencia latina. También mencionaron algunas de sus características.

"Es un sujeto sociópata, que ataca en este caso a personas en condición de vulnerabilidad, en solitario y que las conduce con engaños a estar en una situación que le permita agredir en su integridad bajo el mecanismo de mantener una actividad privada con estas mujeres, hemos tenido las estrategias necesarias para neutralizar ya este tipo de actividad y seguramente en muy poco tiempo ya podríamos estar informando la situación de que se encuentra este sujeto detenido y vinculado a un proceso penal en su contra", comentó Ricardo Iván Carpio Sánchez.

Te puede interesar: CNTE confía que pagarán adeudos a los maestros

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que de enero a septiembre de 2022 han sido 20 casos investigados como presuntos delitos de feminicidios en Baja California.

De acuerdo con el antropólogo Victor Clark actualmente hay alrededor de 7 mil trabajadoras sexuales solo en el municipio de Tijuana.

Las muchachas que trabajan en la calle tienen mecanismos de protección que ellas han creado como una forma de evitar o de apoyar a sus compañeras cuando algo sucede, por ejemplo las que están en la calle, cuando entran al cuarto de alguno de los hoteles de la zona esa relación de las que están en la calle es una de 10-15 minutos, cuando entran al cuarto sus compañeras se dan cuenta al igual que el recepcionista del hotel, si la muchacha que está en el cuarto comienza a gritar porque algo está sucediendo, sus compañeras entran a defenderla en grupo y al cliente o agresor lo golpean", señaló Victor Clark.

“Las chicas”, como se dicen entre ellas quienes trabajan en las calles de Tijuana ofreciendo sus servicios íntimos, dicen que ahora más que nunca toman precauciones al momento de elegir con quien tener un servicio privado o fuera de la zona.

Te puede interesar: Asalto a camión de valores no estaría relacionado al crimen organizado: Alcaldesa

“También nosotros cuando salimos tenemos que tener precaución en mandar ubicacion y todo y saber con quién te vas, por eso pedimos una identificación, que nos manden una foto porque si salimos con el primero que nos ofrezca dinero no, ya últimamente el que te ofrece mucho dinero es porque algo está tramando", explicó Nayeli.

Romina recordó otro caso conocido

"Si se da cuenta hace un años, como en febrero un hombre de Estados Unidos, que creo era militar asesinó a una chica en Las Chabelas, le cortó el cuello, así también nosotros aquí tratamos de no salir de la zona, de no hacer salidas y que el servicio sea quí", recordó Romina.