Señora Amelia, de empacadora a emprendedora

TIJUANA, B.C.- En la colonia Sánchez Taboada vive la señora Amelia, una mujer de 79 años de edad que durante 15 años trabajó como empacadora en un supermercado en Tijuana.

A consecuencia de la pandemia ella al igual que muchos otros tuvo que dejar su empleo, lo cual, dice no ha sido nada sencillo para su economía, por lo que su lado emprendedor salió a la luz.

“Ya vamos para un año en marzo sin poder trabajar, tengo pensión de la que da el gobierno, pero es cada 2 meses y la verdad no es nada.

“En el super donde trabajaba nos dan a la semana 120 pesos cuando bien nos va, dicen que deben ser 260, pero no. Así que pues yo me tuve que poner a pensar en qué hacer, y siempre he sido buena para la comida, así que pues me puse a vender tortas ahogadas”, contó Amelia.

La preparación

Amelia resaltó que todo es cocinado y preparado con mucho cariño para sus clientes, desde cortar el pan, untar los frijolitos, preparar la carne y ponerle su cebolla desflemada; la salsa la entrega aparte para aquellos que no son amantes del picante.

La torta la doy en 50, le pongo sus frijolitos, su carnita que yo misma preparo. Todo lo hago yo, le pongo juguito de la carne, su cebolla bien picada desflemada con puro limón y sal, y ya todo te lo sirvo con cuchara, servilletas, limón, y la salsa en una bolsita para los que no les gusta el picante o quieren medir o quieren que no se les haga tan aguada. También el vaso de a litro de pozole está en 50”, dijo.

Para aquellos curiosos que se preguntaban sobre la higiene Amelia explica las medidas que utiliza.

“Yo aquí tengo mi gel antibacterial, siempre uso mi cubrebocas, tengo alcohol, todo lo lavo muy bien y mis manos también, me las lavo a cada rato”, explico.

Amelia dijo que el poder trabajar en Tijuana es una gran oportunidad pues es poca la familia con la que cuenta en esta ciudad y ella es su único sustento, es originaria de Guadalajara donde aprendió a cocinar, llegó a Tijuana cuando solo tenía 13 años y siempre ha trabajado.

Si desea hacer un pedido la puede contactar al número 664 166 9283, en su domicilio para recoger el pedido es: Calle Avenida Lázaro Cárdenas 9622 en la Colonia Sánchez Taboada.