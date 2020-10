Se reanudan cirugías de vasectomía sin bisturí en clínicas del IMSS en BC

La jefatura de Servicios Médicos de la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, anuncia la reanudación de las cirugías de vasectomía sin bisturí, procedimiento que se realiza en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), cuya práctica fue suspendida por la contingencia provocada por el COVID-19.

Clemente Martínez Ruíz, titular del área, explicó que se trata de una microcirugía ambulatoria que se practica a los varones, como un método anticonceptivo permanente para quien ya tiene el número de hijos deseado.

Informó que tras analizar la situación sanitaria en la región, se determinó la viabilidad de retomar este tipo de atención para los derechohabientes, garantizando su realización en un entorno seguro.

Destacó la importancia de ello, toda vez que la vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar altamente efectivo, que con un corte de 0.5 centímetros se ligan y cortan los conductos para impedir el paso de los espermatozoides, que se siguen produciendo y son absorbidos por el organismo.

Entre los beneficios de esta técnica, indicó, resaltan que es un método anticonceptivo permanente, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos para la salud; es una cirugía que no requiere hospitalización, la recuperación es rápida; permite al varón regresar rápidamente a sus actividades y es el método ideal en el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos.

Aclaró que la vasectomía no produce impotencia ni cáncer; no disminuye la libido ni la capacidad para tener orgasmos.

Destacó que la vasectomía se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el derechohabiente esté satisfecho con el número de hijos concebidos y lo solicite de manera voluntaria a su médico; el procedimiento se realiza con anestesia local y dura sólo 20 minutos.

Finalmente, el doctor Martínez Ruíz informó que este procedimiento está disponible en las UMF No. 21 de Rosarito; No. 27 de Tijuana y No. 28 de Mexicali.