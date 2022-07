Se previenen vecinos ante cortes de agua

Tijuana, BC.- Vecinos de la colonia Cubillas, Cubillas Sur y otras, se han protegido de la falta de suministro de agua colocando tinacos y generando reservas.

Raúl Urias, vecino de la colonia Cubillas Sur, señaló que el servicio no ha sido restringido a la fecha, sin embargo aseguró que el llenado de su tinaco lo ha exentado de no tener acceso al vital líquido.

El jueves la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) dio a conocer a través de sus redes sociales que al menos diez colonias, entre las que se encuentra Cubillas, podrían sufrir cortes de agua debido a obras de reparación de fugas.

“Sí tengo servicio aunque hay veces que no me doy cuenta cuando cierran las tuberías pues tenemos un tinaco y solamente si la falta de agua durara varios días sería que me daría cuenta”, dijo.

Alternativas ante la escasez de agua

Aunado a lo anterior, vecinos de la colonia Madero Sur, señalaron que su servicio de agua tampoco se vio afectado tras el reporte de la paraestatal, no obstante compartieron las alternativas que toman ante la escasez.

“Usualmente cuando el agua falta viene una pipa a surtirnos, pero es rara la vez que se va por completo, por lo regular es baja la presión, sale un chorrito y es molesto, pero al menos no se nos va”, declaró Alberto Sarabia, vecino de la zona.

Agregó que en situaciones extremas por cortes sin anticipación de la Cespt, han recurrido a llenar recipientes de agua o incluso solicitar a familiares un poco del vital líquido.

“Recuerdo hace mucho que no tuvimos agua incluso toda mi familia y yo tuvimos que ir a casa de un tío a lavar ropa, trastes y bañarnos porque se fue un buen rato, más de tres días si fueron”, expresó el ciudadano.