Se manifestarán familiares de personas desaparecidas

Tijuana, B.C.- Diferentes colectivos de familiares de desaparecidos se manifestarán para exigir a las autoridades el encuentro de sus seres queridos, informó Angélica Ramírez, líder de la agrupación civil Una Nación Buscando-T.

La marcha iniciará a las 11 horas en la Glorieta Cuauhtémoc, avanzará hacia la Glorieta Independencia, conocida como ‘Las Tijeras’, en donde realizarán un acto simbólico y finalizará en la explanada del Palacio Municipal de Tijuana.

“La excusa de ellos (autoridades) es que no hay recursos para una atención a víctimas, para una convocatoria para tener un Comisionado de Atención a Víctimas, no hay recursos para más ADN. No hay recursos para contratar a más personal, no hay recursos para nada”, declaró Ramírez.

Previó que la protesta durará una hora, en la cual los participantes caminarán descalzos para simbolizar el sufrimiento cuando buscan a sus desaparecidos en lotes baldíos, fosas clandestinas, canales.

Buscan a 7 mil personas en Baja California

De acuerdo a las cifras de los colectivos, desde el 2018 a la fecha, buscan a 7 mil personas en Baja California, de ellas a 450 la última vez que se les vio fue en Tijuana, entre mujeres y hombres.

La integrante de la agrupación expuso que las búsquedas son realizadas con sus propios recursos y ayuda de otros colectivos de la región y del centro del País; actualmente encabezan un rastreo en las inmediaciones de la Universidad Iberoamericana de Playas de Tijuana, pues recibieron una denuncia anónima de una presunta fosa clandestina.