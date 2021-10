Satisface a Bonilla trabajar para BC

“Yo me voy con mucha satisfacción”, declaró el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en la última Jornada de la Paz que encabezó en Tijuana en donde entregaron computadoras.

En esta ocasión se realizó en el Centro Deportivo Ampliación Guaycura de la colonia Nueva Esperanza.

En donde estuvo acompañado de las alcaldesas de Tijuana y Playas de Rosarito, Montserrat Caballero Ramírez y Araceli Brown, así como los presidentes de Tecate y Ensenada, Edgar Darío Benítez y Armando Ayala Robles.

En este evento entregaron computadoras a jóvenes estudiantes para que sigan sus estudios, además concedieron un total de 83 constancias de posesión a familias de la colonia Nueva Aurora sin costo.

Consideró que las jornadas que realizó durante su gobierno han ayudado a reconstruir el tejido social de la entidad.

“Las jornadas por la paz eran al principio mucha fricción porque había muchas necesidades… yo me voy con mucha satisfacción, las jornadas hoy en día, siento yo se logró lo que buscábamos, sanear el tejido social”, expuso.

Otro logró de su gobierno fue la entrega de 13 mil 667 en dos años, cuando las últimas dos administraciones estatales entregaron 3 mil. Así como el trabajo que hicieron contra la pandemia del coronavirus, aplicando hasta 236 mil vacunas en un solo día, a la fecha van más de 2 millones de biológicos.

“Eso significa la posibilidad de salvar la vida de esas personas. El presidente me dijo ahí te van un millón 300 mil vacunas ¿Las puedes poner en 20 días? Le dije que sí y las pusimos en 7 días”, indicó.

Aseguró que uno de sus logros más importantes fue el brindar desayunos calientes gratuitos en las escuelas y centros comunitarios.

“Y así muchos cambios en el gobierno, pero el más simbólico, el más importante es estrechar la mano hacia el ciudadano, eso es lo que va vale”, expresó.

Recordó que en el pasado la ciudadanía acudía a las instalaciones de gobierno buscando al gobernador en turno para ver si los atendía y podía ayudar, pero no les abrían las puertas, sin embargo, durante su gestión aseguró atendió a todas las personas que lo iban a buscar.

“El pueblo a mi no, no me debe nada, yo me debo al pueblo, palabras de Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si ustedes son los jefes y nosotros somos sus empleados ¿Por qué no vamos hacer lo que ustedes quieren?”, comentó.

Señaló que es importante apoyar a las personas que menos tienen, ya que aquellos sin dinero pocas veces se pueden defender y terminan en la cárcel.

“Las cárceles están llenas están llenas de gente que no se pudo defender, hay mucha gente inocente ahí”, agregó.

Consideró importante acabar con la corrupción que existe en el Sistema Judicial del Estado, ya que este beneficia a los que tienen dinero.

También durante su gobierno, explicó se dedicó a cobrar el agua aquellos personajes que por muchos años se la han robado.

Principalmente a empresarios a quienes calificó que “aguachicoleros”, quienes, afirmó nunca han querido pagar el drenaje que se les conecta en sus fábricas y los derechos de conexión.

Por eso su administración logró dictaminar cerca de 6 mil millones de pesos por el robo de agua, de los cuales, ya lograron recuperar mil 800 millones de pesos, por lo que seguirá cobrándoles hasta el domingo antes de irse.

Mismos que sirvieron para la construcción del Colector Costero, que sirve para evitar el derrame de aguas negras en la playa y rehabilitar las plantas de tratamiento.

En el tema del agua, reiteró que uno de sus compromisos fue la municipalización de este servicio, para que fueran los ayuntamientos quienes administren los temas del agua, de lo contrario no podrán resolverse las fugas de dinero que existen en la entidad.

“Eso ahora es un debate muy fuerte porque la administración que entra quiere seguir controlando el agua, por eso la pelean, por el dinero y conste que esta administración que acaba de entrar estaba totalmente de acuerdo con que se municipalizara, pero ahora que ya vieron los números, dijeron no espérame”, manifestó.

Por último, Bonilla Valdez, recordó que todos los que se encuentran en el poder, tanto diputados, como alcaldes, llegaron ahí gracias a López Obrador por lo que espera que no se les olvide este, ya que algunos ni los conocía la población.

LOGROS

-Recuperación de mil 800 millones de pesos por concepto de robo de agua.

-Desayunos escolares calientes.

-Generación de más de 100 mil empleos formales durante la pandemia.

-Más de 3 mil millones de dólares de inversión extranjera y local.

-Construcción del Colector Costero.

-Aplicación de más de 2 millones de vacunas contra el Covid-19.

-Se pagaron más de mil 200 millones de pesos en finiquitos que venían atrasados.

-Se cubrió la deuda de más de mil 700 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

CONTROVERSIAS

-Ampliar gestión gubernamental de 2 a 5 años.

-Expropiación del Club Campestre.

-Diferencias con el ex alcalde Arturo González Cruz.

-Diferencias con la ex alcaldesa Zulema Adams Pereyra.

-Expropiación de campos de béisbol en Playas de Tijuana.

-Municipalización del agua. -Revocación de mandato.

-“Los moches” de la secretaria de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes y el oficial mayor Jesús Núñez Camacho.

-Cobros indebidos de Fisamex.