Rendirá Marina del Pilar protesta como Gobernadora de BC

Este domingo 31 de octubre, la Gobernadora Electa de Baja California, Maestra Marina del Pilar Avila Olmeda, rendirá protesta como Gobernadora Constitucional del Estado, durante una sesión solemne de la XXIV Legislatura del Congreso Estatal y con la representación del Gobierno Federal y del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como de representantes de diversos sectores de la sociedad.



Con ese acto, Marina del Pilar asumirá la responsabilidad de encabezar el Gobierno del Estado de Baja California para el periodo 2021-2027, luego de haberse convertido no sólo en la primera mujer en ser elegida como gobernadora, sino también la persona más joven y la más votada en la historia de la entidad.



En las urnas el pasado 6 de junio, Marina de Pilar Avila Olmeda obtuvo más de 542 mil votos en cada uno de los siete municipios de Baja California, lo que representa un porcentaje del 48.6 por ciento de los sufragios, cifra récord en cuanto a las elecciones de la gubernatura de Baja California.



La Gobernadora Electa del Estado ha sido reconocida, entre otras cosas, por elegir a un gabinete de expertos en las distintas áreas que componen la Administración Pública Estatal, así como de presentar propuestas clave para el desarrollo del futuro del estado y su gente, especialmente de los grupos más necesitados de la sociedad.



A sus 36 años, Marina del Pilar cuenta con dos maestrías: una en Administración Pública y otra en Derecho Público, por lo que se encuentra preparada para enfrentar los retos del gobierno estatal, teniendo a la justicia social como una de las principales motivaciones, por ser uno de los ejes rectores de la Cuarta Transformación.



Asimismo, cuenta con una notable experiencia en el sector público, al haber sido diputada federal por el Distrito 2 de Baja California en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como alcaldesa de Mexicali desde 2019, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en la capital bajacaliforniana.



A lo largo de su trayectoria, la Maestra Marina del Pilar Avila Olmeda ha demostrado ser una funcionaria pública que da resultados, y que tiene el compromiso y la voluntad de dirigir un gobierno que cambie la vida de la población del estado, liderando una gestión que cumpla con el mandato de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, como indica una de las máximas del Presidente de México y fundador de la 4T, Andrés Manuel López Obrador.