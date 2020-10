Sale adelante estudiante de UABC que perdió su hogar

Tijuana, BC.- Un incendio consumió el 80% del hogar y materiales escolares de Adrián Quiroz, alumno de UABC, pero se mantiene firme en concluir su carrera de ingeniería civil.

Relató que el 31 de agosto, cerca de las 6:30 horas, las llamas y el sonido de las ambulancias despertaron a su familia, intentaron sofocar el incendio, pero ese día sufrieron el desabasto de agua.

En menos de diez minutos Adrián perdió sus pertenencias: computadora, cuadernos, libros; solo alcanzó a rescatar su celular.

"Nomás salí con un pantalón y unas chanclas", expresó.

El estudiante pensó en suspender su carrera para dedicarse a trabajar, con el propósito de ayudar a sus padres y hermanos.

Sin embargo, señaló que le propusieron iniciar un negocio de venta de ropa, cuyas ganancias son invertidas en los materiales de la escuela y de construcción para una nueva casa.

Mantiene sus clases en línea con una computadora que lograron 'reconstruir' y con su celular.

"La verdad en un principio sí me desanimó, pero yo quiero seguir estudiando, obviamente. Lo hago por mí, por mi familia porque ella me apoya para seguir estudiando y ponerme a trabajar con lo de la ropa", contó Adrián Quiroz.

Así, a través de las redes sociales hizo pública su historia, misma que llegó a compañeros y maestros que lo abastecieron de prendas para que las vendiera.

Adrián estudia ingeniería civil.

El alumno se mostró agradecido porque consideró que es un motivo más para convertirse en un profesionista y retribuirles la ayuda.

"Me siento comprometido y siento que les debo algo porque me están apoyando mucho, hay muchas personas que ni me conocen pero hicieron donaciones, y no tengo cómo pagarles lo que hicieron por mí tal vez no económicamente, pero puedo ayudar de otro forma", sostuvo.

Si desea apoyar al estudiante y familia puede contactarlo en el facebook Adrián Quiroz.