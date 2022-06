Ruega familia de Michoacán a Estados Unidos por protección

Tijuana, B.C.- Empujando su silla de ruedas Ana Laura Basurto rogó a Estados Unidos permiso especial para ingresar a esa nación, debido a que ella y sus 15 familiares en México sus vidas están en peligro.

La noche del 19 de mayo la mujer fue víctima de una bala perdida cuando personas armadas se enfrentaron cerca de las canchas del albergue Ágape, ubicado en la colonia Nueva Aurora de Tijuana.

Basurto recordó que esa noche su familia y ella dormían dentro de una casa de campaña, pero cuando escuchó los balazos mientras ponía a salvo a niños un balazo le alcanzó el cuello.

Ana y sus familiares son originarios de Michoacán, de donde huyeron a principios de años porque el crimen organizado tomó venganza al no poder cobrar por el secuestro de un adulto.

Viajaron a Guerrero y el mismo gobierno de este estado les ayudó a migrar a Tijuana para que estuvieran a salvo, en donde los planes no resultaron cómo planeaban.

No puedo pararme, no puedo caminar. Todo mi cuerpo está entumido. Se me ha quebrado parte de mi vértebra. Pasará mucho tiempo para recuperarme”, expresó Ana Laura.