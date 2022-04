Revocarán licencias a choferes con manejo inadecuado: IMOS

TIJUANA, BC.- Ante el creciente número de accidentes donde se han visto involucradas unidades de transporte público, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS), propondrá la revocación de la licencia de conducir a los choferes que acumulen multas de tránsito, y conduzcan peligrosa y temerariamente.

Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director de este instituto, informó que aunque los choferes de transporte público no son responsables en todos casos, si ha podido notarse un incremento en incidentes de tránsito donde participan unidades de transporte público y de personal.

“Con la próxima promulgación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se creará un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en consecuencia se deben ajustar las normativas en las entidades federativas, por lo que una de las propuestas en aras de mejorar la seguridad en nuestro estado, y sobre todo en Tijuana, será la revocación definitiva de la licencia de conducir a los choferes de transporte público que hayan mostrado reiteradamente falta de observancia en los reglamentos de tránsito” dijo el funcionario estatal.

El director de IMOS también invitó a los gremios transportistas a trabajar en la capacitación y profesionalización de los choferes, pues ante la falta de personal, muchas empresas han optado por contratar personas que no son de la ciudad y pueden no conocer las vialidades, límites de velocidad, etc.

Finalmente, manifestó que el IMOS se encuentra trabajando a nivel estatal en estrategias de reingeniería del transporte público y movilidad integrales, con el objetivo de optimizar las opciones de desplazamiento que disminuyan las pérdidas económicas que representan los largos tiempos de traslado, y permitan a las personas trayectos más ágiles y seguros, como parte de los objetivos primordiales de la administración estatal.