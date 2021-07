Retomarán inspección de empresas por brote Covid

Derivado de la detección de una empresa en la que hubo un brote de Covid-19, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) retomará las inspecciones a través de en Baja California.

El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, comentó que detectaron que en una empresa alrededor de 20 personas resultaron positivas al Covid-19, tratándose de una cadena de transmisión masiva.

“Eso ya no había pasado por meses, ahora resulta que está volviendo a pasar, eso no se vale, eso no está perdonado, y pues le hicimos una verificación sanitaria a Unitech Foam”, aseveró Pérez Rico.

Irregularidades en el area de consultorio

Detalló que en la empresa detectaron que en el área de consultorio había medicamento caduco, no hay registro de expedientes de pacientes, tableros eléctricos y extintores bloqueados, falta de limpieza y orden en toda la planta, entre otras irregularidades.

El Secretario calificó de gravísimo que hubiera personal sin el equipo de protección, otros con el cubrebocas mal puesto, y que la empresa no cumplía con el protocolo de seguridad y salud para la prevención del Covid-19.

Con fundamento en la Ley General de Salud, esta situación ameritó la suspensión temporal de actividades o servicios con acceso del establecimiento de la empresa Unitech Foam.

Eso les dijimos que íbamos a hacer, no puede ser que una empresa, creí que estaba superado el tema, pero vemos que no, por lo tanto se reinician las visitas de la Coepris a las empresas para verificar sus protocolos de seguridad y salud

Informó.

Invitó a las empresas a apegarse a los protocolos, e implementar las nuevas medidas de prevención, como el monitoreo del CO2, con el fin de establecer si hay una adecuada ventilación de las zonas de trabajo.