Requieren inversión para rehabilitar el Río Nuevo de Mexicali

TIJUANA, B.C.- Posterior a la visita de supervisión en algunas obras de infraestructura hidráulica en Mexicali que requieren de un urgente mantenimiento, el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) , Salomón Faz Apodaca, reconoció la importancia de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se involucre en las acciones que son de competencia federal, como el Río Nuevo, que se encuentra abandonado y que requiere de una inversión millonaria para rehabilitación.

Durante la presentación del titular de SEPROA, en la que también contempló los avances en la limpieza de la Canalización del Río Tijuana y Arroyo Alamar, así como la instalación de tubería de agua potable y drenaje en Lomas de Coronado en Playas de Rosarito, el mandatario estatal intervino para asegurar que las instituciones federales tienen presupuestado dinero para proyectos pero “no lo mueven”.

Enseguida, en su video conferencia matutina, pidió a Salomón Faz a que lo acompañara en su siguiente visita a la Ciudad de México, donde buscarán reunirse con autoridades de CONAGUA para sensibilizarlos en esta seria problemática y que volteen a ver a Baja California.

“No reaccionan las autoridades federales, no es problema del Presidente, él da la instrucción pero no la siguen, él habla de un elefante reumático, yo de un elefante paralítico; tenemos el problema de la CONAGUA, que no le hacen frente a la estructura del Gobierno Federal”, puntualizó el gobernador Bonilla Valdez.

Al referirse al Río Nuevo, en Mexicali, el titular de la SEPROA, dijo que a finales de 1998 y 1999 esta infraestructura se embovedó; “es un canal que no tiene fuente natural y se ha convertido en un canal de desechos, ahí llegan los drenajes agrícolas, desechos de aguas residuales, químicos, un río muy contaminado”, citó.

En este sentido, mostró una toma panorámica a través de un “drone” donde se apreció una zona que ya está colapsada; es una infraestructura que está ensolvada y que con el paso de los años se ha ido tapando por las corrientes y arena; que en un momento dado dejaría de cumplir su función.

En el tema de los “drenes”, Faz Apodaca, abundó que se requiere de un esfuerzo de la sociedad y gobierno, los tres niveles; ya que existe acumulación de basura, llantas, plásticos, estancamiento de aguas negras y escombros; y que en recurso se tiene una proyección por el orden de los 3 mil 500 millones de pesos.

En otra obra, refirió la “Laguna Xochimilco” a la que describió como una “cuerpo de agua con una oportunidad; pero está llena de palmeras y basura”; en este sitio caen aguas residuales que vienen del Valle de Mexicali y cruzan hacia un lago en Valle Imperial (Estados Unidos) muy contaminado; las acciones de desazolve implicarían tentativamente una inversión de 26 millones de pesos, en beneficio de 700 mil habitantes.

Faz Apodaca, abundó que el humedal “Las Arenitas” ya está llegando a su capacidad límite, luego de ser un modelo que pudo resolver el manejo de aguas residuales con un sistema lagunar que protege al medio ambiente y que no ha representado un problema de salud pública porque está alejado de la mancha urbana.

En este sentido, se pronunció en la necesidad de crear nuevos humedales para aguas residuales de Mexicali, susceptibles de aprovechamiento en riego agrícola o de áreas verdes recreativas en una región eminentemente desértica.

Una vez que explicó el trabajo desarrollado en Mexicali, el secretario Salomón Faz, compartió al gobernador los avances en la obra de limpieza y saneamiento en la Canalización del Río Tijuana y Arroyo Alamar, en la que participan tres empresas en las acciones de desazolve, las cuales están casi en los mismos niveles de avance en los últimos días.

En el consolidado, las empresas MJ Industrial, PRODESA y Makro, lograron el pasado 6 de agosto un volumen 9 mil 137 metros cúbicos de materiales, aun cuando el promedio diario es de 5 mil 619 metros cúbicos; llevan un acumulado de 185 mil 438 metros cúbicos de materiales que son llevados a los sitios de tiro; lo que significa que las obras a 33 días de haber iniciado, están un 74% de avance.

Salomón Faz Apodaca, mostró un video en donde se observa que camiones de la empresa PRODESA, que trabaja en el tramo Manuel J. Clouthier y Simón Bolívar, transportan materiales a los sitios de tiro en Punta Bandera y en el Cañón del Sainz.

El funcionario comentó que las obras de saneamiento del canal de Tijuana, están en tiempo y forma, sin embargo, hay que acelerar el paso para que al presentarse las próximas precipitaciones pluviales, no vayan a remover o humedecer los escombros y materiales acumulados provocando inundaciones.

Finalmente, el titular de SEPROA, presentó su informe sobre los avances de la instalación de tubería de agua potable y drenaje para la colonia Lomas de Coronado en Playas de Rosarito, donde las obras llevan un 27 % de avance.

Faz Apodaca, explicó al jefe del ejecutivo, que para este fin de semana quedarán conectadas al servicio de agua potable las primeras familias, y así sucesivamente. “Las más de 500 viviendas no tendrán que esperar a que concluyan las obras para abastecerse del vital líquido”, concluyó.