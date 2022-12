Requieren espacios libres de discriminación

Tijuana, B.C.- Espacios libres de discriminación es lo que requieren las personas con discapacidad que se encuentran en Tijuana para lograr su desarrollo personal, social, educativo y profesional.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Inegi informó que en el año 2020 se contabilizaron a 151 mil 945 con alguna discapacidad, de ellas, el 52.4% fueron mujeres y el 47.6%, quienes presentaron alguna dificultad para motriz y visual, principalmente.

Paúl López presenta ceguera total desde hace cuatro años, tiempo en el cual ha aprendido adaptarse a las condiciones de la ciudad, a pesar de que resultan inseguras, sobre todo al caminar en las banquetas o cruzar las calles por los principales bulevares, como el de la 5y10, en donde los peatones y conductores se muestran agresivos por su lentitud.

Actualmente tiene 24 años y le está ganando la batalla a una depresión, con el apoyo de una escuela especializada en personas ciegas, en donde ha aprendido a ser independiente.

Me desanimé mucho, me dio rabia y me hice la típica pregunta por qué a mí, pero fui pasando por un proceso con la ayuda de mi familia y sociedad y actualmente estoy firme. Es muy duro, pero no queda de otra, hay personas que están más jodidas que yo y salen a adelante", expresó López.