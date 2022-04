Reportan instalación de 339 casillas para votar sobre Revocación de Mandato en BC: INE

Tijuana BC.- Al corte de las 08:32 horas el Instituto Nacional Electoral en Baja California informó que de las mil 769 casillas aprobadas para la entidad, 339 ya reportaron que fueron instaladas.

Es decir, mil 430 casillas todavía no informan si ya se instalaron o presentaron algún problema.

A través del área de comunicación señalan que esto no significa que más de mil casillas no se han instalado en la localidad, simplemente no han enviado algún reporte.

Este día la población podrá participar en la revocación de mandato hasta las 18:00 horas, en donde la ciudadanía decidirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador concluye la administración federal o no.